兒童泳池「巨浪狂捲」媽嚇瘋　菲律賓連2規模6以上強震至少16死

▲ 地震發生後，人們趕緊上岸。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

國際中心／綜合報導

菲律賓在22、23日連續發生2起規模6以上強震，各地傳出災情，包括超市倒塌、道路龜裂等，目前死亡人數已經上升至16人，另有81人受傷，還有14人下落不明。首都馬尼拉一棟大廈頂樓露天游泳池池水傾洩而下、形成大型瀑布的景象震驚全球，23日又傳出一段地震當時兒童游泳池掀起巨浪的影片，畫面相當驚悚。

根據美國地質調查局（USGS），菲律賓呂宋島當地時間22日下午5時11分14秒發生地震，規模從原先的6.4下修至6.1，震源深度20公里，震央位於馬尼拉西北方61公里處，首都辦公大樓劇烈搖晃，人們紛紛逃到馬路上。

由影片中可見，一群母親帶著孩子在兒童游泳池玩耍，氣氛悠閒愉快，沒想到幾秒鐘後地牛翻身，鏡頭一陣搖晃，只聽見掌鏡的女子一面尖聲慌大喊，「等一下！不！我的天！」一面從泳池中站起。接著，鏡頭帶到原先平靜無波的泳池，被地震搖得掀起大浪，有如水樂園的人造浪一般，將孩子們往前推，讓一旁家長嚇得趕緊將孩子們拉出水池。

菲國民間防衛局表示，這場地震造成29棟建築受到破壞，還有部分地區出現斷電情形。中部班巴加省（Pampanga）波拉克市（Porac）的四層樓楚松超市（Chuzon Supermarket）因地震倒塌，造成十餘人罹難。超市負責人已經向警方自首，當地立法機構也下令關閉楚松超市其他3家分店，以便檢查其建築結構。

此外，呂宋島的克拉克國際機場（Clark International Airport）也在地震中受損，天花板掉落導致7人受傷，幸送醫後無大礙，但機場暫時停止營運。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）率先宣布取消原定22日晚間的航班，受影響的旅客可全額退費。

23日下午1時37分，薩馬島（Samar）再度傳出規模6.4強震，震源深度54公里，震央在Tutubigan以東13公里處，推特消息指出，部分道路出現龜裂的情形，菲律賓第二大城宿霧（Cebu）也有感。CNN引述當局說法指出，未來很有可能會發生餘震。