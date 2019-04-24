罕見公開挺岳父！　川普女婿批：通俄調查「更傷害民主」

▲ 傑瑞德·庫許納（Jared Kushner）當地時間23日參加時代雜誌（Time）舉辦的座談會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心 ／綜合報導

美國總統川普（Trump）女婿、白宮高級顧問傑瑞德·庫許納（Jared Kushner）今日罕見公開表示，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）偵查的通俄門一案，比俄羅斯干涉2016年總統大選「更傷害民主」，而且俄羅斯只是「購買一些臉書廣告」。

根據Yahoo News報導，庫許納參與時代雜誌（Time）於紐約舉辦的首屆「時代100高峰會」（Time 100 summit），當提及通俄門一案時，他表示，「如果你看看俄羅斯做了甚麼事，你可以知道，買一些臉書廣告並試圖散播異議，這是非常糟糕的行為，但我認為，通俄門調查和2年來的猜測，已經對民主制度造成嚴重的影響，遠超過幾個臉書廣告。」

值得一提的是，由於美國調查人員明確指出，俄羅斯不只是購買「幾個臉書廣告」，加上臉書近期也承認，有2個以上與俄羅斯相關的網站，在廣告上花費近16萬美元（約新台幣494萬元）用來宣傳假消息。由於庫許納是川普競選團隊的顧問，常被外界認為負責在操作社交媒體。對此，庫許納嘲笑地說，「我在競選期間每3小時花了16萬美元」。

他表示，「所有人都認為川普會輸，他們都預測他會輸，但他們錯了。美國選民在偉大的民主制度下，選擇了相反的方式....等等，我們弄錯了，他們說『好吧，也許是俄羅斯』，我認為我們已經經歷了2年的廢話」。

他也說，媒體耗費相當多的時間專注於此，但坦白說，這對國家只是一個很大的分心，雖然在提及穆勒調查和勾結俄羅斯時，很多人都失去了理智，但總統一直在努力重新平衡貿易關係。

據悉，美國司法部在2018年時，指控13名俄羅斯人和3個俄羅斯實體（entities）涉嫌干預2016年的總統大選，據稱俄羅斯網軍使用殭屍帳號散佈廣告用來支持川普，並貶低他的民主黨對手希拉蕊（Hillary Clinton）。對此，調查報告曾指出，川普曾利用此事影響選情並造成影響，但沒有刻意與俄羅斯勾結。

採訪畫面曝光後，川普在推特上表示，「傑瑞德的採訪非常好，很高興有如此聰明的人為我們的國家服務」，似乎是相當滿意庫許納的表現。

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