「腦裡迴響雜音」差點殺死她　揭密「聽覺過敏」3原因

記者林瑩真／編譯

腦內總是迴響著吸塵器、說話聲等生活音，並因此覺得痛苦不堪嗎？你可能罹患「聽覺過敏」！罹患「聽覺過敏」的人被認為是大腦對於聲音的調節機制出了問題，但現在日本研究指出，很有可能是因為生病或壓力所導致，也就是說，任何人都有可能罹患「聽覺過敏」。

罹患「聽覺過敏」的患者，會感覺聲音一直很刺耳，或是腦內總是迴響著聲音，很多時候他人並不覺得大聲，但患者就已經無法忍受，害怕任何高亢的聲音外，還有嚴重耳鳴，重度患者甚至會逃避公開場合或社交。但奇怪的是，患者並沒有聽力損失，且年齡與患病與否無關。

由於罹患「聽覺過敏」的原因至今未知，醫學界認為多是聽覺系統（貝爾氏麻痺、耳帶狀皰疹、噪音傷害等），或中樞神經系統（偏頭痛、憂鬱症、自閉症）等，大腦調節聲音有問題所造成。

▲有聽覺過敏的人連一點聲音都無法忍受。（圖／記者曹悅華攝）

「只是普通的工作著，就罹患聽覺過敏了。」據《產經新聞》報導，一名過去任職保險業的病患透露，當時因為工作負擔過重，一開始只是心悸，之後憂鬱到會突然落淚，但總告訴自己不能逃避，不料最後成了聽覺過敏，光是普通生活都覺得「要被聲音殺死了」。

直到她接受心理治療，雖然尚不能正常生活，但已經恢復到一週可以出門幾天。之後，她為了讓大家知道誰都有可能罹患聽覺過敏，將病情畫成漫畫推廣出去，沒想到意外收到大量相同經驗的回覆與鼓勵，「知道有這麼多人被看不見病痛所折磨，真的讓我嚇了一大跳，希望日本可以成為一個理解他人的社會」。

耳鼻喉科院長板谷隆義指出，「聽覺過敏」可能有3個原因，一是耳小骨筋反射異常，當大的聲音進入耳朵時，耳朵肌肉沒辦法收縮抑制音量，通常會從顏面神經查覺出來；二是內耳反應異常，內耳細胞傳遞聲音異常，讓聲音聽起來分岔，而這個情況通常檢查不出來，只能推測腦機能異常，聽覺對於聲音感度太好，因此聲音聽起來太高或太大聲。

另外一個原因，則被認為是「壓力太大」，找不到明確的發病原因，可是對於聲音大的場所、甚至於生活音都難以忍受。板谷隆義建議，因為「聽覺過敏」無法被徹底治癒，「重要的不是去醫院治療，而是重新改善生活環境，遠離壓力來源」。

▼ちゃぼ將自己罹患「聽覺過敏」的病情畫出來，幫助大家了解。