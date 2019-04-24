火星發生地震！　洞察號著陸128天首次測到「規模2.5」震波

▲NASA「洞察號」首次記錄到火星微弱震波，很可能帶起新的研究領域『火星地震學』。示意圖。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

無人探測器「洞察號」（InSight）自2018年底成功登陸火星後，近日記錄到火星內部微弱的震波訊號，被稱之為「火星震」（Marsquake）。美國太空總署（NASA）也在24日發表研究發現，並指出由於火星表面相當平靜，才能記錄下該起微弱震波，但類似震度在板塊運動頻繁的地球相當常見，目前仍在研究震波的形成原因。

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▲洞察號傳回的火星照片。（圖／路透社）



據《路透》報導，「洞察號」肩負2年火星地震探測任務，目標為透過火星內部結構，研究「類地行星」（terrestrial planet，又稱岩質行星）的形成原因，在登陸火星歷經128天後，機上搭載的法國製半球型地震儀（SEIS）在6日記錄下一起微弱震波，大約等於地球上規模2.5的地震，並另測得其他3次更微弱震波。

首席研究員Bruce Banerdt在記者會上表示，「過去我們都只有探測到火星表面雜訊，但這次發現正式開啟了一個新研究領域：火星地震學」（Martian seismology）。法國第七大學行星科學教授則表示，「從高頻率與頻寬來看，我們很肯定這確實是地震」。

▲▼火星地貌。（圖／路透社）



不過這起地震震波微弱，類似震度的地震在美國南加州附近至少會發生數十起。Banerdt表示，「我們判斷這起地震非常小，可惜深度較淺，可能距離地表僅50至100公里左右，如果更深一點會帶來更多關於火星內部結構的資訊。」

NASA總部行星科學部負責人說，這起地震的大小及持續時間也和過去的月球探測相符，1969至1977年時，美國阿波羅任務安裝在月球的地震測量儀便曾偵測到數千次類似狀況。

與地表運動頻仍的地球相比，月球及火星表面非常寂靜，且缺乏板塊構造，更能直接受到行星內部冷卻及收縮影響，壓力積累到一定強度後便會引起地震。這次火星探測任務由歐美多國聯手合作，包括法國國家太空中心（CNES）、德國航太中心（DLR）等，目前正積極研究該起火星地震波的相關數據。