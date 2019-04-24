酒駕奪走鼻子…她用「車禍臉」積極警世　女戰士癌逝享年40歲

▲薩布里多癌世。（圖／翻攝自推特／@TxDOTCEO）



國際中心／綜合報導

來自委內瑞拉的女子薩布里多（Jacqui Saburido）1999年被一名酒駕男子撞上，她的身體有60％以上三度燒傷，歷經100多項手術重建臉部，多年來她積極參與反酒駕宣導，希望避免更多憾事。德州酒精飲料委員會則證實，薩布里多20日死於癌症，享年40歲。

CNN報導，薩布里多20日在中美洲國家瓜地馬拉過世，享年40歲，她生前罹患癌症，多年來對抗病魔。回到1999年，當時她才20歲，在美國德州參加朋友的聚會，坐車回家時卻被一名酒駕男子撞上，車上另外2名乘客當場死亡，位在前座的她則陷入汽車火海。

重建之路相當漫長，薩布里多需要接受100多項手術治療燒傷，從小在委內瑞拉長大的她當時在美國停留不到1個月，沒有保險的醫療費用高達500萬美元（約台幣1.5億元）。

當時18歲的駕駛史蒂芬（Reggie Stephey）被判處2項酒醉過失殺人罪，必須服刑7年，他於2008年獲釋。然而，生活嚴重受到影響的薩布里多並未被打敗，反而積極替反酒駕活動發聲，她曾參加過美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的節目。

「即使這代表我沒有耳朵、鼻子、眉毛與頭髮坐在鏡頭前，如果能幫助某人做出明智的選擇，我還是會做一千次。」薩布里多發表演說時強調，這已成為她的使命，「若這張臉與身體能幫助別人，何樂不為呢？」

薩布里多曾表示，雖然她在全球鼓舞許多人心，但她自己有部分仍無法走出傷痛。她的親戚何塞（Jose）在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）補充，薩布里多是大家的榜樣，她的屍體將送回委內瑞拉，「她最後的願望是能埋在母親旁。」