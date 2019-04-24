斯里蘭卡爆炸案主腦與「7蒙面死士」合照曝光！　IS旗前：就是我們！

▲首腦哈希姆與斯里蘭卡爆炸案7名IS死士。（圖／翻攝自推特／@CrazyDiscoBull）



實習記者陳妙津／綜合報導

斯里蘭卡21日連環爆炸案造成321死震驚全球，伊斯蘭國（IS）旗下阿馬克新聞社（Amaq）23日出面公開聲明，承認犯下該起恐怖攻擊事件，目的為打擊軍事反IS的聯盟及國家，並附上自稱攻擊首腦的哈希姆（Zahran Hashim），以及另外7名蒙面嫌犯站在IS旗下的照片與影片。

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▲斯里蘭卡爆炸案，軍方人員進入內貢博（Negombo）一間天主堂調查。（圖／路透）



據《福斯新聞》報導，8枚炸彈21日在斯里蘭卡飯店及教堂引爆，造成至少321死亡，500多人受傷，當地警方後續還在公車站找到87個引爆裝置，並於首都可倫坡國際機場拆除了第9枚炸彈。

伊斯蘭國旗下阿馬克新聞社23日發出聲明宣稱，該起攻擊由IS預謀策劃，鎖定反IS、支持美國的國家，以及斯里蘭卡境內天主教徒與基督教徒所組成的「十字軍聯盟」，並公布犯案的8名嫌犯站在IS旗幟下的照片及影片，其中唯一一名未蒙面男子哈希姆則是攻擊案首腦，同時也是斯里蘭卡境內武裝極端組織（National Thowfeek Jamaath，NTJ）領導人。

▲▼斯里蘭卡爆炸發生地之一，聖安東尼聖壇（St Anthony’s Shrine）。（圖／路透社）



斯里蘭卡政府亦表示，初步調查後懷疑爆炸案與NTJ相關，該組織出現於斯里蘭卡東部，曾有破壞佛像紀錄，且極端分子與規模不斷擴增中，預計有100至150名成員。不過目前除了IS外，包括NTJ在內，尚未有其他組織承認犯案。

此外，還有人在社交網站上發現一則影片，據信來自IS附屬組織經營的Al Ghuraba Media，片中有3名涉嫌爆炸攻擊的嫌犯站在伊斯蘭國旗幟前，舉手致敬，並附文「這個血腥之日是我們的回報」。

▲斯里蘭卡爆炸，罹難者遺體被抬出。（圖／路透）



雖然斯里蘭卡爆炸案符合IS攻擊的特徵，但過去該組織也時常將其他人犯下的暴行攬到自己身上，然而在IS建立的「哈里發國」崩解後，近年至少有32名曾加入IS的斯里蘭卡人返回國內。政府發言人Rajitha Senaratne則表示，恐怖攻擊必定獲得了國際上其他恐怖份子的配合幫助，「我們不相信這些攻擊只有一個國家的恐怖組織參與」。

自稱為連環爆炸案主嫌的哈希姆是名激進傳教士，經常在臉書與Youtube發布和IS宣傳類似的影片，內容多反對佛教、基督教及印度教，時常倡導只有穆斯林才是唯一可行的統治者。