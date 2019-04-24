「恐怖主義3.0」宣告誕生！　斯里蘭卡恐攻主謀IS靠網路吸軍

▲斯里蘭卡爆炸發生地之一，聖安東尼聖壇（St Anthony’s Shrine）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

伊斯蘭國（IS）聲稱日前斯里蘭卡的恐攻案是由他們主導，外界認為這次事件宣告了「恐怖主義3.0」（Terrorism 3.0）正式誕生。反恐專家也表示，這起恐攻的確很有可能是IS犯下的，因為光靠斯里蘭卡當地的激進組織，不太可能製造出這種規模的案件，應該是有外國組織也就是IS的介入。

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▲自稱犯下斯里蘭卡連環爆炸案的8名IS死士。（圖／翻攝自推特／@CrazyDiscoBull）



據《彭博》報導，斯里蘭卡國內有個名叫「國家一神教團」（NTJ）的激進組織，雖然有人將這次犯罪的矛頭指向他們，但專家分析，這是自911事件以後，死傷最慘重的恐攻之一，死亡人數至今已經達到359人，過去國家一神教團頂多破壞佛像，不可能犯下多間教堂與飯店的連環恐攻案。

恐怖主義1.0最早是出現在1980年代，包含義大利的赤軍旅（Red Brigades）、德國的巴德─邁因霍夫幫（Baader-Meinhof gang）、秘魯共產黨、巴勒斯坦解放軍（PLO），這些組織的犯罪區域大多在國內。

▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，教堂成攻擊目標。（圖／路透社）



直到柏林圍牆倒塌後，逐漸出現恐怖主義2.0，例如凱達（al-Qaeda）、索馬利亞青年黨（Al-Shabab）、博科聖地（Boko Haram）等等，活動範圍同樣侷限在國內，影響力尚未擴散到國際間。

近幾年崛起的伊斯蘭國（IS）便屬於恐怖主義3.0，和以往不同的是他們已經「全球化」，殺傷力及財力都比過去更強大，甚至還滲透到網路，以多種形式對世界各國發動攻擊，還線上吸收更多成員的加入。

恐怖主義3.0正在全球蔓延，並透過網路快速壯大。報導指出，國際間應該朝3個關鍵點努力，第一是各國聯合抵抗伊斯蘭國；第二是情報、軍事、外交等等機關都要有更密切的合作；第三為政府要和非政府組織聯手對抗恐怖主義，例如國際刑警組織、紅十字或、無國界醫生組織等等。

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