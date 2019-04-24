救護車內遭性侵！打工妹腹痛昏迷　擔架上醒來驚見醫護人員伸狼爪

▲ 救護車內的醫護人員竟對病患伸出魔爪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

馬來西亞日前發生一起離譜的性侵案件，一名少女因身體不適，在打工的咖啡廳昏倒，被雇主送到診所。醫生判斷她情況嚴重，必須轉送醫院，沒想到少女卻在救護車上遭到醫護人員性侵，且因身體虛弱而無法反抗。

根據《中國報》，這名年僅17歲的少女就讀雪蘭莪州一所大學，在校內咖啡廳打工賺錢。她在21日晚間7時30分左右突然腹部劇痛，打電話給咖啡廳老闆求助。當老闆匆忙趕到時，便驚見少女已經倒在地上，陷入昏迷，隨即將她送到校內的診所。診所醫師表示，少女病情嚴重，建議送醫，便出動學校救護車載送少女。

咖啡廳老闆隨後到醫院探望時，發現少女不斷哭泣、全身不住顫抖，追問之下才得知，她在送往醫院途中被救護車內的醫護人員性侵。少女表示，案發當時她躺在擔架上，意識清醒，感覺到對方對她襲胸、將手指伸入她的下體。她試圖掙扎，卻因身體不適、根本無力反抗。

老闆得知事情始末後，氣得馬上替少女報警。警方目前依未經同意違反自然性行為的《刑法》第377C條及《兒童法令》第14條展開調查，並迅速逮捕一名涉案的22歲巫裔男性救護車醫護人員。