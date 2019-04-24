史上第一起！4個月男嬰發育太快　腦內竟藏一顆「完整牙齒」

▲醫生驚訝在男嬰腦內，發現一顆成人尺寸的牙齒。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州一名4個月大男嬰腦袋裡竟然發現了一顆成人尺寸的牙齒，醫生為他進行腦部斷層掃描時發現像牙齒的異物，緊急進行手術取出後，確認真的是一顆牙齒，由於這個年齡的小孩連口腔都不可能長出牙齒，奇異的發現連醫生們也前所未見。

馬里蘭大學醫學中心神經外科醫生貝帝(Narlin Beaty)表示，由於發現這名嬰兒大腦發育特別的快，便使用腦部斷層掃描進行檢查，沒想到竟然發現一顆完整牙齒，「並不是每天都能在大腦中看到任何腫瘤類型的牙齒，而且還是罕見的顱咽管瘤(Craniopharyngioma)」，懷疑該腫瘤可能是由製造牙齒的相同細胞所形成，並且可能是世界上第一起已知的顱咽管瘤案例。

男嬰已接受手術取出牙齒，目前康復情況一切良好，貝帝表示，「這是一顆十分巨大的腫瘤，還正好在他的腦袋中心，若不是生在科技發達的現代，這個孩子將不會活下來。」這顆牙齒已被送到病理學家進行研究，相關研究刊載於最新一期的《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine)報導中。