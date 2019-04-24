車禍肉身護兒！32歲母重傷變植物人　27年後奇蹟甦醒喚兒名

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生命奇蹟！阿拉伯聯合大公國女子阿卜杜拉（Munira Abdulla），27年前與當時年僅4歲的兒子奧馬爾（Omar Webair）遭遇車禍，她以肉身保護年幼的孩子，腦部因而嚴重創傷，最終被判定為植物人。日前，阿卜杜拉突然奇蹟似的甦醒，在回復意識的第一件事竟是呼喚兒子的名字，感人的故事曝光後引發外界熱議。

據英國《獨立報》報導，阿卜杜拉32歲那一年，乘坐機車到學校接當時只有4歲的兒子奧馬爾，沒想到在回家途中他們的車卻與校車相撞，被保護在阿卜杜拉懷中的奧馬爾只有頭部受到輕微瘀傷，但阿卜杜拉的腦部卻嚴重創傷。

奧馬爾回憶當時的情況表示，受重傷的母親當場昏迷，送醫後被轉送到倫敦治療，最後被判定為植物人。從此阿卜杜拉的人生就是終日臥床，只能透過鼻胃管餵食維生，且為了防止肌肉萎縮，還得接受定期的物理治療。

▲阿卜杜拉與奧馬爾乘座的車與校車對撞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

多年來醫生一直相信阿卜杜拉可能再也不會睜開眼睛，直到2017年，她被送往一間德國醫院，接受這項物理治療及藥物治療。隔年，奧馬爾與醫護人員在病房內起爭執，病床上的阿卜杜拉竟意外地產生反應，口中發出難以辨識的怪聲；過了3天，奧馬爾突然聽到有人叫喚他的名字，才發現原來是沉睡多年的母親醒來了。

奧馬爾認為，母親可能是受到吵架的聲響刺激，阿卜杜拉在甦醒後狀況也日漸好轉，已回到阿布達比休養。奧馬爾也希望藉由自己的故事，鼓勵遭遇類似情況的人們，感性表示「從未放棄母親」。