總理魔咒？李顯龍上任前爆罹淋巴癌　王瑞杰內閣會議中風昏迷

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）23日宣布，財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）升任副總理，將在5月1日就任。現年57歲的王瑞杰在新加坡人民行動黨2018年11月的新一波中央執行委員會名單中出任第一助理秘書長，依照星國政治慣例，極有可能就是李顯龍的總理接班人。隨著李顯龍內閣改組，該國第四代領導團隊大抵確定。但巧合的是，星國總理接班以前似乎都必須先與病魔搏鬥一番才能上位。

吳作棟1990年自李光耀手中接過總理一職，李顯龍被委任為2名副總理之一，同時兼任1987年起擔任的貿工部長職位。他在1992年被診斷出淋巴癌，治療開始後便辭去貿工部長，但依然擔任副總理。經過3個月的治療，李顯龍化療成功，癌症緩解，後於2004年接任總理。

然而，李顯龍2015年年初又被發現罹患攝護腺癌，隨即接受手術、切除攝護腺，並告假一周進行修養，期間由時任副總理張志賢暫代職務。執刀醫師在術後宣布，「手術非常順利，預料總理可以完全康復」，李顯龍體內已經沒有癌細胞，且此次攝護腺癌與1992年的淋巴癌並無關聯。但他2016年8月發表國慶演說時因過勞而昏倒，因此下台休息，健康狀況引起外界擔心。

請繼續往下閱讀...

▲ 王瑞杰是現任財政部長。（圖／路透社）

王瑞杰的健康狀況也是外界關注的焦點之一。他2016年5月以財政部長身分出席內閣會議時突然昏倒，所幸在場有3名閣員具醫療背景，立刻施予急救並將王瑞杰送醫，消息一出震驚全國，就連李顯龍也在臉書發文安撫民心。

檢查結果顯示，王瑞杰腦動脈瘤破裂導致中風。但他當年也不過55歲，且因出身警界，始終維持運動習慣，中風消息令外界都相當意外，但這並未阻礙他的政途。王瑞杰整整昏迷6天，醒來後雖無法說話，卻仍心繫國事，寫字問道，「今天有內閣會議嗎？資料呢？」他住院長達6周，3個月後重返工作崗位，出任新加坡未來領導團隊要員。