專列抵俄邊境哈桑站！　金正恩下車接過「麵包和鹽」赴金日成之家

▲ 普金會確切地點目前尚未公開，外媒則大多推測為遠東聯邦大學。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓官媒《朝中社》今（24日）早報導，領導人金正恩為出訪俄羅斯，凌晨乘專用列車出發，預計下午抵達海參崴。俄媒最新消息指出，金正恩的綠皮專車已經在當地時間上午10時40分（台灣時間8時40分）穿越兩國邊境，抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑斯基縣哈桑斯克鎮的哈桑站。

《俄羅斯新聞社》報導，專列稍早行經北韓及俄羅斯界河圖們江上的鐵橋，在哈桑站停車；現場接待團以斯拉夫語族歡迎客人的習俗，為金正恩獻上「麵包和鹽」及花束。

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▲ 金正恩今晨離開平壤。（圖／路透社）

《塔斯社》援引前往車站迎接金正恩一行人的哈桑斯基縣議員說法報導此消息。該議員提到，「金委員長從車上走下，我們獻上麵包和鹽及花束。他現在應該去了『金日成之家』博物館。」

擁有金日成之家之稱的「俄羅斯—北韓友好之家」是北韓前領導人金日成1986年出訪蘇聯以前，兩國為紀念友好關係，在接壤處所建，目前則成為博物館。

另一方面，根據《俄羅斯新聞社》，克里姆林宮總統外交輔佐官23日表示，峰會議題主要尋求在政治、外交層面解決無核化問題，但沒有計畫在會後簽署文書或發表聲明，也沒有討論共同聲明。