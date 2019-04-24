「日韓很嚴峻、日中新發展」　日本外交藍皮書：中國是最重要雙邊關係

▲日本外務大臣河野太郎日前與中國外交部長王毅會面。（圖／路透社）

記者林瑩真／編譯

日本23日正式公布2019年的外交藍皮書（外交青書），其中，日本將日中關係重新定義為「最重要的雙邊關係之一」，同時把「印度太平洋戰略」改為「印太地區」。

外交藍皮書是日本彙整對國際情勢、日本外交方針等，每年會對外發表的報告。綜合日媒報導，日本外務大臣河野太郎公布2019年的外交藍皮書，其中提到，跟日韓關係嚴峻的情況比起來，日本對於中國更強調友好，認為中國比韓國的重要性還高。

外交藍皮書指出，日本首相安倍晉三去年時隔7年正式赴中，日中高官頻繁對話，代表日中關係回到正常軌道。2019年將以新發展為目標，形容日中關係為「最重要的雙邊關係之一」（最も重要な二国間関係の１つであり）。

雖然外交藍皮書中也提到，中國大陸多次入侵釣魚台列嶼領海，日中關係並未真正改善，但外交藍皮書將安倍過去提倡的「自由開放的印度太平洋『戰略』」改為「實現自由開放的印太地區」，刪除戰略字眼。日媒認為，這是要給中國一個雙方可在印太立場合作的印象，避免對中牽制。

對於南韓，外交藍皮書刪除過去日韓「互相信賴並發展未來志向的新時代」的字句，現在稱日韓關係非常嚴峻，還設立一區說明日本企業二戰時期徵用韓國勞工、慰安婦等問題。

至於北韓，外交藍皮書則將「應最大限度提高對北韓的施壓」言論刪除，改稱要國際社會團結支持美韓談判，並針對人質問題寫下「全力讓被北韓綁架的日本人返國」。對此，外務省幹部表示，要把握所有機會對北韓傳遞訊息。