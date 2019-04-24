15歲巴勒斯坦少年「被蒙眼上手銬」奮力逃跑　以色列士兵冷眼開槍

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者林瑩真／綜合外電報導

以巴衝突持續超過一週年，日前再度發生悲劇，約旦（Jordan）河西岸伯利恆南方的土夸村（Tuqu）中，一名15歲的巴勒斯坦青少年被以色列士兵抓住，戴上手銬、蒙住雙眼，但少年企圖逃跑，遭到以色列士兵當場開槍。

綜合外媒報導，當時土夸村正在為一名於交通事故中死亡的教師舉行喪禮，參加的村民拍攝中途，突然看到15歲的阿巴丹（Osama Al-Badan）雙手被手銬銬在背後，雙眼被蒙住，但奮力逃跑，身邊至少有4名全副武裝的以色列士兵在追趕，隨後，一名士兵就當場對阿巴丹開槍。

以色列國防軍聲明，喪禮結束後，巴勒斯坦民眾與以色列軍隊在大街上發生衝突，部隊遭到「大規模石頭投擲」且「危及生命」，因此採取「驅散暴亂」的措施，逮捕一名騷亂者，不料騷亂者被捕後想逃跑，才會開槍射擊騷亂者的下半身。

不過，當阿巴丹中彈倒地後，立刻被以色列士兵拘押在現場，一群巴勒斯坦民眾想上前幫助阿巴丹，但一名士兵卻用武器指向人群，阻止他們靠近，並威脅「誰再向前我就朝他額頭開槍」，即使巴勒斯坦民眾表明是想帶阿巴丹去醫院，但士兵以「我們有自己的治療方式」回絕。

以色列國防軍表示，現場一名士兵立刻就對阿巴丹進行救助，之後也將他送往附近診所接受治療。不過阿巴丹的父親指出，阿巴丹什麼也沒做就被逮捕，雙腿各中一槍，「我確定阿巴丹沒有扔石頭，他有扔就會承認，但這是對他開槍的理由嗎？」所幸，阿巴丹目前的狀況已穩定，以色列國防軍則表示會再調查此事。