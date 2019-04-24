國泰航空機長「空中突然失明」達30分鐘！　今年連2起事故

▲ 「民航意外調查機構」發布國泰航空的事故調查報告。圖為國泰航空的空中巴士A350。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

香港「民航意外調查機構」（AAIA）23日發布兩起嚴重事故的初步調查報告，均是國泰航空機長在航行途中視力受損，無法執行操縱飛行員職務的案例。其中，一名機長由札幌飛往香港途中身體不適，失去正常視力長達30分鐘。

第一起事故發生於今年1月26日，在日本札幌新千歲機場飛往香港國際機場的波音777-367型班機，機上共有348名乘客。機長在航行途中突然失去正常視力，情況持續約30分鐘，期間由副駕駛員代為操控飛機。機長則留在原位，自行綁上座椅安全帶、鎖定肩帶，座位調至完全向後，以免阻礙飛機操作。

機長之後請機艙服務經理致電醫療諮詢服務，尋求建議，也指示副駕駛員通知航空公司。剩餘的航程中，都由副駕駛執行操縱飛機的職務。報告指出，調查團隊正在分析數據和資料，以確定嚴重事故的原因，這起事件的調查預計耗時12個月。

第2起事故發生在今年2月21日，在一架由澳洲伯斯前往香港的空中巴士350-941型班機，機上共有270名乘客。途中，機長告訴副駕駛員自己感覺到氣喘、視力受損，隨後宣布失去工作能力，由副駕駛接管飛機的指揮權。

不久後，一名高級機艙服務員在駕駛室內協助機長，機上一名符合資格的醫護人員乘客也提供了醫療援助，同時透過駕駛艙的衛星通信系統，向位於香港的醫生獲取建議。該機長全程保持清醒，也能與人對答，之後接受醫用氧氣治療後，狀況轉為穩定。

這起事故的調查也預計耗時12個月，民航調查機構必須深入分析才能作出結論。兩起事故中，都由副駕駛員向香港空中交通管制發出「PAN-PAN」呼叫後，獲准優先進場並降落，兩名機長也都接受了治療。