禽獸！5歲女童被逼每周賣淫2次　嫖客竟是親生父親

▲ 5歲女童被母親推入賣淫。（示意圖／123RF）

國際中心 ／綜合報導

根本是禽獸！泰國北柳府（Chachoengsao）一名28歲女子，強逼5歲幼女每周賣淫2次，只為收取每次200到300泰銖（約206到309元台幣）的報酬。警方獲報後當場逮捕52歲的嫖客威奈（Winai），令人意外的是，女子當下向警方爆料，其實女童是嫖客威奈的親生骨肉。

據《曼谷郵報》報導，當雙方於21日再次進行交易時，被當地民眾發現後通報警方。警方第一時間抵達現場時，於一輛敞篷小卡車上發現女子和正在與5歲幼女性交的奈威，據稱卡車四周散佈情趣用品。

2人被當場逮捕後，婦人向警方爆料，她知道奈威已經結婚，而且育有一女，但她之前和奈威發生性關係後產下一名女兒，雖然她告知男方這項消息，但後者卻拒絕接受，無奈之下，她只好找另外一個人簽署出生證明。

目前，男子被警方以強姦未滿16歲、猥褻未滿15歲青少年起訴，女童母親則以脅迫他人賣淫謀利、違法拘禁等罪名被起訴。至於受害5歲女童，則已經送往幼兒園接受康復治療，並受到社會發展和人類安全部的照顧。

這起女童被迫賣淫的事件曝光後，許多網友怒噴，「女童真的太可憐了，沒想到遇到這種媽媽」、「我希望女子和她有病的男友都應該被關到死」、「女子沒有資格被稱為『母親』」、「把這些有病的動物關起來」、「這樣說對動物不太公平」。