地鐵吃人！婦手被車門夾住　2秒後整個人遭恐怖「吞噬」

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美國舊金山一名婦人要搭乘地鐵時，手不小心被車門夾住，她站在月台上著急地向後方站務人員呼救，但對方似乎沒注意到她被困住了，只是揮揮手示意她趕快離開車廂，下一秒列車便發動駛離，婦人不到2秒就直接被捲入車底，一聲淒厲尖叫後就消失在監視畫面中，嚇壞在場所有乘客。

▲婦人回頭向站務人員求救。（圖／攝自YouTube／San Francisco Examiner，下同）



據《太陽報》報導，意外發生在4月12日，近期影片曝光讓網友相當震驚。從畫面中可見，婦人緩緩的走下手扶梯準備要搭地鐵，怎料還來不及上車，車門就正好關上且夾住了她的手，她趕快回頭向站務人員求救，不過，對方還沒意識到狀況危急，看了幾眼便離開。

下一秒地鐵照常啟動行駛，婦人的手臂明顯被電車往前拉動，起初她被迫跟著列車一起往前跑，不過才不到2秒，她就瞬間被捲進月台間隙，同時地鐵還在繼續往前加速。

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▲▼下秒列車啟動後，婦人被活生生捲進車底。



目擊者海沃斯（Will Hayworth）指出，當時在場發生一陣騷動，路人還驚嚇的尖叫，有人不斷拍打車身並大叫「停！快停下來！有人被輾到了！」當下他還不清楚發生什麼事，但「說真的，我也被嚇到了！」

這名婦人後來被送到當地醫院搶救，雖然撿回一命，但受到重傷尚未脫離險境。目前舊金山運輸部門表示，近期才剛為64輛新列車安裝安全閘門感應器，比舊式列車又更加安全，一般來說車門夾到異物就會自動開啟，現今仍在釐清車門故障原因。