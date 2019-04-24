爽中236億威力球頭獎！24歲工程師：像在夢中下一秒就會驚醒

▲美國彩券史上第三高額獎金7億6840萬元（美元）得主出爐。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國威力球（Powerball）最新的大獎得主終於現身了！24歲的弗蘭克（Manuel Franco）23日現身威斯康辛州（State of Wisconsin）稅務廳領取7.68億美元（約新台幣236億元）的威力球頭獎，這也是全美國彩券史上第三高額的獎金。他表示，當天一直有種「幸運」的感覺，於是走進加油站買了10元美金的彩券，沒想到真的中了頭獎，至今他仍覺得「有如在夢中，下一秒就會驚醒」。

據ABC報導，從事工程工作的弗蘭克自18歲開始，每週都會花10美元購買威力球。3月27日當天下班後，忽然有一種「幸運」的感覺，所以他走進加油站買了10元的威力球，不過他並未察看是否中獎，直到隔天下班後看到新聞報導頭獎得主在威州，才上網對獎。

請繼續往下閱讀...

▲24歲的弗蘭可差點遺漏了中獎的彩券，中獎時開心地直尖叫。（圖／翻攝自ABC電視台）

弗蘭克與女友對了9張彩券只中了4美元，後來發現有一張彩券黏在另一張上面，沒想到這張差點遺漏的彩券讓他中了頭獎。這次中獎的號碼為16、20、37、44、62，外加威力球號碼12，弗蘭克表示，一開始中了第一個號碼時，他感到非常驚訝，因為從來沒有第一個號碼中過，看到後面的號碼全中時，他開心地尖叫了5到10分鐘。

由於威州法律規定說中獎者不能匿名，並且要在180天內領取，弗蘭克等了將近一個月才現身領獎。這次的中獎金額高達7.68億美元，是分為29年領取，但是也可以選擇一次性領取4.77億美元（約新台幣140億元）的現金，扣除稅後可獲得3.26億美元（約新台幣100億元），賣出頭獎彩券的加油站也可以獲得10萬美元的獎金。

弗蘭克選擇了一次性領取獎金，他向媒體表示，至今還無法相信自己得了如此大的獎，中獎的第二天還有去上班，但是卻無法保持冷靜，所以只好提出辭呈。他還說，將會捐出一部份獎金做慈善，並支付家裡成員的大學教育費用，盡可能地過上正常人的生活。

這筆高達7億多美元的大獎，是自去年12月26日起因無人中頭獎，持續累積獎金至7億6840萬元，成為全美史上第三高，是僅次於2016年1月15億8600萬元的威力球最高額頭獎，和去年10月在南卡羅來納州所開出了15億3700萬元兆彩（Mega Millions）頭獎。