沙國一天處死37人「男被釘十字架」　今年至少百人死刑

▲沙烏地阿拉伯王儲壓制反對勢力。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯23日處決37名涉及恐怖主義的嫌犯，官方透過聲明表示，這些人採取極端與恐怖主義思想，擾亂國家安全並帶來腐敗，導致宗派產生紛歧。聲明中列出37人的姓名，但並未提供具體罪行，引發人權團體的疑慮。

CNN報導，根據《沙烏地通訊社》（Saudi Press Agency）發布的內政部聲明，37名男子遭到處死，其中一名囚犯被釘死在十字架上，他們被指散播恐怖主義思想，導致國家安全受到影響。

沙國是執行死刑率最高的國家之一，2016年1月曾有47人被處死，包括什葉派領導人尼姆爾（Nimr al-Nimr）都被指控是恐怖分子，具有極端思想。事實上，自從王儲薩勒曼（Prince Mohammed bin Salman）2015年躍上政治舞台後，他就一直關注反對的聲音，下令逮捕許多活動人士、分析家、商人與其他王子等，提倡女性權利的團體也疑似受到折磨。

《紐約時報》報導，此次最新處決的37人中，至少有33人屬於什葉派；沙國官方表示，有些男子參與了殺害警方的炸彈襲擊事件，他們還與敵對政黨合作，高度損害國家利益。

非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）負責研究沙國的科格（Adam Coogle）表示，至少33名被處決的人屬於什葉派，很多案件涉及嚴重的人權問題，「在原則問題上，這些人之中很多在調查期間都沒有律師，因此這些案件是不公平的。」

人權觀察統計指出，沙國23日還執行另外3起處決，使得今年有106人被處死；沙國去年執行死刑的人數為148人。