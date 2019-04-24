81萬個投票所！印尼119名選務志工過勞死　騎馬、渡河扛選票

▲一名印尼女子在梭羅市投票。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

印尼17日舉行大規模的單日選舉活動，官方結果將於5月22日公布。大選委員會主席阿齊茲（Viryan Aziz）則表示，至少有119名投票所的員工因為過勞或意外而死亡，其中很多是40歲以上的臨時志工，另外還有548人生病。他認為，此次的工作量比之前的選舉都要艱困。

《南華早報》報導，印尼是世界上最大的群島國家，擁有2.64億人口，這次選舉設有約81萬個投票所，遍布在1.7萬個島嶼，吸引1.5億以上的群眾投下自己中意的候選人，又被稱為「世界上最複雜的單日大選」。阿齊茲表示，至少119名選務相關人員死亡。

阿齊茲說明，大多數的死亡與過勞有關，17日前後的工作量比以往繁多又困難，因為這次同時展開總統與立法人員的選舉。他建議，政府與議會應修改選舉法，防止未來再有憾事發生。

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▲印尼17日舉辦總統與國會大選，規模相當盛大。（圖／路透）



同時，印尼國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）也表示，選舉過程中起碼有15名警察死亡，其中很多人遇上意外。警方與投票所員工必須克服嚴苛的地理條件，他們攜帶選票與箱子，要想辦法穿過叢林、河流與山脈，還要騎馬或搭乘獨木舟。

印尼選民17日除了要選出總統，還要對國會、省議會與地方議會進行投票，過程相當複雜。根據民調顯示，現任總統佐科威（Joko Widodo）獲得56％選票，預計會連任，他的對手普拉博沃（Prabowo Subianto）則拿下44％選舉；最終官方結果還要等到5月22日揭曉。

《安塔拉新聞》（Antara）報導，佐科威22日對於死亡的選務人員致哀，同時他也感謝志工不分日夜在工作，在印尼與海外設計81萬個以上的投票所，很感激選舉順利進行，現在大家可以重回正常生活。

此次選舉共有約24萬名候選人，積極爭取2萬個職位。多數選民比較能理解總統與副總統的政見，但對其他候選人卻感到困惑。