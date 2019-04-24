美研究：「早餐不吃」心血管風險增87%　睡前才吃影響也很大

▲習慣吃早餐對身體有許多正面影響。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

早餐不吃對健康的影響多大？《美國心臟病學院雜誌》（JACC）最新的研究指出，不吃早餐的人死於「心血管疾病」的機率，比正常吃早餐的人高出87%；歐洲心臟病學會（ESC）期刊《歐洲預防心臟病學雜誌》日前刊登的研究也顯示，若在心血管疾病發作的一個月內，略過早餐或睡前才吃晚餐，會提高復發風險4到5倍。

《美國心臟病學院雜誌》刊出的該項研究是總結17年的觀察結果；愛荷華大學流行病學系助理教授鮑威（Wei Bao）領導研究團隊，透過《美國國家健康與營養調查研究》（NHANES）於1988年至1994年期間，針對6550位年齡範圍在40歲到75歲之間的民眾，吃早餐習慣的紀錄分析，當中59%的民眾有天天吃早餐的習慣；25%的人偶爾才吃；10.9%的人很少吃；從來沒有早餐習慣的人則佔5.1%。

這6550位研究對象中，男性佔48%，女性佔52%，所有人在調查當下都未罹患心臟病，自1994年到2011年12月底，至少17年的追蹤時間內，過世的2318人中有619人死於心血管疾病，相當於每3.7人就有一人死於心血管疾病。

請繼續往下閱讀...

▲研究對象中，每3.7人就有1人死於心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

和天天吃早餐的人比起來，從來不吃早餐的人死於心血管疾病的風險高出87%，因其他病因死亡的風險也高出19%。至於很少吃或是習慣略過早餐不吃的人，罹患心臟病的機率也較常人高出59%，中風機率更是多出3倍。不過研究結果受到對象的年齡、性別、生活習慣、體型和營養攝取的因素影響，都可能造成研究結果的誤差。

▲若早餐只喝咖啡或水，沒有攝取食物，易增加心肌梗塞的機會。（圖／翻攝PEXELS）

《歐洲預防心臟病學雜誌》針對113名「ST節段上升心肌梗塞」就診的患者進行分析，發現患者當中將近6成不吃早餐，約5成到快睡前才吃晚餐，2種習慣都有的佔41%。ST節段上升為「心電圖中ST節段較基準線異常上升的徵象」；此次研究對象平均年齡60歲，其中73%為男性。

該研究定義「不吃早餐」，是午餐前除了咖啡、水以外，沒有進食其他食物；「太晚吃晚餐」是晚飯到睡覺的間隔時間不足2小時，每周3次以上。