接班李顯龍！　新加坡財長王瑞杰5月任副總理：感謝總理的信任

▲ 新加坡財政部長王瑞杰（左）、總理李顯龍（右）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

新加坡總理李顯龍23日宣布內閣改組，現年57歲的財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）升任副總理，將於5月1日正式上任。王瑞杰被看好成為李顯龍的接班人，而這項人事案也幾乎勾勒出新加坡第4代執政團隊。

2015年開始擔任財政部長的王瑞杰表示，感謝李總理的信任，自己則會與同僚一同盡力服務新加坡。王瑞杰曾是新加坡開國總理李光耀的首席私人秘書，出身新加坡警察部隊（Singapore Police Force），之後進入公務體系，也曾在教育部和金管局任職。

▼ 王瑞杰在臉書上表示，感謝李總理的信任，自己則會與同僚一同盡力服務新加坡。（圖／達志影像／美聯社）



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現任副總理兼內政部長、國安部長張志賢，還有副總理兼經濟和社會事務協調部長尚達曼，兩人將雙雙卸任副總理職務，轉任國務資政。對此王瑞杰說，「我很感謝張志賢和尚達曼副總理會留在內閣，分享他們的智慧。我們擁有一個強健、團結的團隊，不只是內閣，而是整個新加坡。」

新加坡人民行動黨（People's Action Party）去年11月公布新一屆的中央執行委員會的完整名單，其中，王瑞杰與陳振聲分別擔任第一和第二助理秘書長。據《彭博》報導，66歲的李顯龍曾暗示有意在70歲前、2022年卸任。

李顯龍23日在臉書表示，「下一代領導團隊正在成形，也逐步從我和較年長的部長手中接棒。新的團隊正密切合作，建立民眾對他們領導力的信任與信心。我請所有新加坡人支持他們，一同努力確保新加坡擁有光明的未來。」