金正恩凌晨搭專列前往俄羅斯！　海參崴見普丁「談無核化」

▲ 北韓領導人金正恩赴俄羅斯與普丁會晤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，準備與俄國總統普丁會晤。據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩24日凌晨乘坐專列啟程，預計於24日下午抵達海參崴，訪俄行程截至26日。報導沒有透露具體的訪問日期和會談地點，不過俄國媒體預測，兩人將於24、25日於海參崴俄羅斯島遠東聯邦大學會談。

報導指出，金正恩此次是「應俄羅斯總統閣下普丁的邀請」訪俄。勞動黨副委員長金平海和吳秀容、外務相李容浩、外務省第一副相崔善姬、人民軍總參謀長李永吉等人此次均隨行。

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▲▼ 北韓官員為金正恩送行。（圖／達志影像／美聯社）



這次的隨行名單中沒有金正恩的親信、朝鮮勞動黨副委員長金英哲的名字，歡送儀式照片中也沒有金英哲的身影。據悉，這是金英哲首次沒有隨同金正恩出訪。今年2月在越南的「川金二會」破局後，有傳言指出，金正恩震怒，可能肅清身旁要臣金英哲與金赫哲等人。

此次是北韓與俄國睽違8年的元首峰會，也是金正恩與普丁首度會面。北韓已故前領導人金正日2011年曾出訪布里亞特共和國，與時任俄國總統梅德維傑夫會晤，距今已有8年。克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，雙方將討論朝鮮半島無核化議題的解方。

▼ 俄國與北韓的國旗在海參崴俄羅斯島（Russky Island）飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

