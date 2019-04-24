惡狼誘12歲女彎腰幫忙…結果生小孩「沒肛門」　求法官輕判

▲少女當年才12歲，被35歲的緬甸籍男子誘拐幫忙口交。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合外電報導

新加坡一名房東的12歲女兒和已婚的緬甸籍男房客觀看球賽時，因好奇問對方「睪丸被球打到會痛嗎？」卻被對方反問「妳口交過嗎？」隨後被已經解開紗籠裙的男子要求口交得逞。少女直到16歲才向警方報案；由於男子和老婆生下的小孩沒有肛門，引發的尿道炎與後遺症需要手術解決，法官便酌情判他36個月有期徒刑。

綜合外電報導，緬甸籍男子和老婆於2007年到新加坡工作，2009年向少女父母租房子。2015年，男子的老婆在緬甸找到工作後先回國，他則獨自留在新加坡續租原本的房間。

直到2015年中的一天，當時35歲的男子坐在沙發上和12歲的少女觀看球賽，聽到少女問「睪丸被球打到會痛嗎」，便反問對方「妳口交過嗎」，接著解開紗籠裙要沒有經驗的少女幫忙口交。少女在事後沒有馬上揭發男子惡行，而是直到2017年10月才向警方報案。

男子的代表律師表示，被告在緬甸擁有工程系的大學文憑，在新加坡擔任技術員也已9年，這次是第一次犯罪。律師求情，由於被告和老婆的女兒出生時「沒有肛門」，尿道則被封在體內，因而導致發炎需要進行多次手術；男子也向法官請求輕判，讓他能回國陪伴妻女度過難關。法官斟酌過後，決定判處男子36個月的有期徒刑。