斯里蘭卡爆炸案321死「攻擊者照片曝光」！ 伊斯蘭國宣稱：我們幹的

▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，教堂成攻擊目標。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊斯蘭國（IS）23日宣稱犯下21日在斯里蘭卡發生的連環爆炸案，並利用旗下阿瑪克通訊社（AMAQ）公布襲擊者照片及假名。連環爆炸案已造成321人死亡，500人以上受傷，為斯里蘭卡內戰結束後最嚴重的恐怖攻擊。

綜合外電報導，阿瑪克通訊社（AMAQ）23日宣稱，斯里蘭卡連環爆炸案是伊斯蘭國預謀並犯下的，「前天（21日）鎖定斯里蘭卡境內，以美國為首的聯盟國家成員以及基督徒發動攻擊的，就是伊斯蘭國的戰士。」

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▲斯里蘭卡炸彈客身影曝光。（圖／翻攝自YouTube／TopViral Videos）

伊斯蘭國在稍後的聲明中公布「7名攻擊者」的假名；阿瑪克通訊社也公布「8名攻擊者」的照片，7人戴著頭套，其中3人持刀，一名露臉的鬍子男則疑似拿著一把突擊步槍。該通訊社公布的影片中，8名攻擊者以伊斯蘭國旗為背景，以阿拉伯語像伊斯蘭國最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣誓效忠。

儘管伊斯蘭國及其下通訊社都發出聲明及公布影像，照片和影片的真實性仍有待確認，聲明中的攻擊者人數出現落差也成為一大疑點。

此前根據斯里蘭卡政府的初步調查，連環爆炸案的目的，是要報復先前在紐西蘭發生的血洗清真寺案件，當時的攻擊造成50人死亡，當中可能有2個伊斯蘭極端組織的成員。