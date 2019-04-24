第一學府女大生洗澡被偷拍　「有悔過之意」惡狼不起訴

▲新加坡國立大學4年內發生至少26起非禮／性騷事件，學生發起連署要校方做出防治措施。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新加坡最高學府新加坡國立大學去年爆發一起校園醜聞，一名男大生偷拍女同學洗澡，被女同學逮個正著，但警方調查後卻因認為男大生有悔過之意而決定不起訴。

根據新加坡《早報》報導，去年11月25日凌晨，新加坡國立大學傳播學系三年級的馬姓女大生，在宿舍沐浴完要拿毛巾時，發現浴室隔間下方有一部手機，頓時驚覺被偷拍，她立刻大聲喊叫，涉案男子嚇得迅速逃離廁所。

馬姓女大生立即通報宿舍委員會和保安，宿舍負責人也發簡訊給所有宿舍生告知發生此事，並告誡女同學不要單獨上廁所。事件曝光後，馬女收到涉案男子的女友私訊求情，該男承認犯行，並聲稱自己是因為看了偷窺類色情片受影響，強調自己是第一次犯案，希望她別再追究。

不過，為了避免事件重演，馬女隔天立刻報警，透過監視器畫面發現，男子當天多次出入好幾間廁所，行為不單純。警方經2個月調查，最後評估涉案男同學改過自新可能性高，有悔過之意，因此僅給予有條件的嚴厲警告，並不起訴，引發外界不滿。

警方於23日公開澄清，對於違法行為是否會提出告訴，有幾個判斷依據，包含涉案人的年齡、重犯或改過自新的可能性、悔過的程度，以及是否有其他加劇因素。該名涉案男性年僅23歲，同樣為新加坡國立大學學生，就讀化工系3年級，警方表示，並未在他使用的裝置中發現其他不雅內容，因此最終決定給予嚴厲警告不起訴，但若一年內他再有其他犯罪行為，此案將一併提告。

校方則對涉案男大生祭出停學一學期、強制接受輔導，並寫道歉信的處分，但同樣遭質疑處罰過輕。受害者馬姓女大生也表示，該男在停學期間已找到實習工作，加上他不住在宿舍，校方的處置對他而言根本不痛不癢。

請繼續往下閱讀...

姓名被公布的涉案男大生，原本在大東方保險公司擔任財務規劃師，但目前該公司已發表聲明將之停職，該男也已遞交離職信。「change.org」網站已有超過3萬名網友連署，要求新加坡國大開除涉案男學生。

馬姓女學生目前在台灣當交換學生，她表示自事件曝光後，她收到上百位新加坡國立大學女學生的來信，都有曾遭遇類似事件，她已跨校串連682名學生，要求校方針對非禮和偷拍事件採取更強硬的立場和防治輔導措施。



更多鏡週刊報導

長庚也中槍 新加坡取消承認57所國外醫學院

郭台銘參與初選 英《金融時報》：台灣破壞王投身政治

跨年烤肉釀森林大火 2男大生遭罰9.3億怎麼賠