美企首季業績表現佳　標普、納斯達克創新高

▲美股23日創收盤紀錄新高。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國大型企業相繼交出好業績，加上貿易戰緩和等政策因素，刺激標普指數、納斯達克指數23日創收盤紀錄新高。道瓊指數收盤為26,656點，升145點／0.55%；標普指數收報2,9332點，升25點／0.88%；那斯達克收報8,120點，升105點／1.32%。

焦點股份表現，社群網站Twitter急升15.71%，收報39.77美元；該公司也在開市前公布，首季活要用戶和收入都超出預期。可口可樂上升1.71%；聯合技術上升2.21%；寶潔則是下跌2.69%。

「FactSet」數據指出，目前超過78%的標指企業首季業績比分析師預期得高。Spartan資本證券首席市場經濟師卡迪洛（Peter Cardillo）稱，大部分重要企業首季業績表現佳，持續刺激股市做好，可看出市場已經不需要太擔心「盈利衰退」問題。

Captrust Advisors首席投資主管貝瑞（Kevin Barry）就後市表示，由於2018年最後一季市場出現沽壓，成功避免經濟衰退，加上美中貿易戰日漸緩和，以及美國聯儲局改變政策方向等決策者的快速反應，都成為刺激市場表現的重要因素。