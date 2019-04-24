川普推特語錄／紐約時報是不是該向我道歉　這次要下跪！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上再度抨擊紐約時報是「假新聞媒體」，又要求紐時向他「下跪道歉請求原諒」。川普說，過去的總統只要讓景氣繁榮，基本不會招致批評，而他辦到了「史上最好」的經濟榮景，卻被主流媒體無視。

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▼讓美國保持偉大！

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▼邊境牆正在快速建造中！經濟棒透了！我們的國家又再一次受到尊重！

▼在「以前」，如果你是總統，又有一個良好的經濟環境，你基本上不會被批評。記住，「這是經濟，笨蛋」。今天，作為總統，我成就也許是歷史上最棒的經濟，然而對於主流媒體來說，這什麼都不是！但這會改變！

▼激進左翼民主黨人，以及他們在假新聞媒體中的領袖都已經完全瘋了！我猜這代表共和黨的議程正發揮作用。敬請關注！

▼我將前往威斯康辛州綠灣，出席星期六晚上的大型造勢會。預計有很多人參加，很多話要講。讓美國再次偉大！

▼我在想紐約時報會不會向我第二次道歉，就像2016年選後一樣。但這次必須是更大更誠懇的道歉。這次他們將不得不跪下來請求原諒，他們是真正的人民之敵！

▼假新聞媒體紐約時報的專欄作家Paul Krugman已經失去所有可信度，就像紐約時報本身一樣。他癡迷於仇恨，就像其他人對他的愚蠢念念不忘。他說市場會崩潰，結果卻創下新高！