台美關係像「大雄與哆啦A夢」　AIT神回：誰是胖虎不好說

▲華視《哆啦A夢》。（圖／資料照／華視）



美國在台協會（AIT）為了紀念台灣關係法40周年，舉辦一系列活動，包過在臉書上「美台關係對你來說是…」的題目，讓粉絲參與答題，選出最有創意的5個答案，其中一個網友回答台美關係像「大雄與哆啦A夢」。想不到AIT竟然神回，「誰是胖虎我不好意思說」。

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▲ 美國在台協會 。（圖／記者何雨忠攝）



網友的答案形容，「台美關係對我來說是大雄和哆啦A夢的友情一般」。AIT小編竟然在下方的hashtag神回應，「誰是胖虎我不好意思說」、「大雄自己也要好好加油」、「台灣的小夫們不要助紂為虐」。

另外還有一位網友回應，「美台關係對我來說是像神盾局裡的復仇者成員的關係，同心協力共同抵抗外部邪惡勢力，如同印太戰略，美台共同守護/享受民主、自由美國價值」。

▲每當大雄被胖虎欺負，哆啦A夢就會拿出新道具幫大雄。圖為F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



網友回應AIT表示，「台灣有很多小夫，大雄心好累」、「說得好中肯」、「我的親戚朋友大概有一半都是小夫。」、「滿地小夫令我哭」、「自己人團結，胖虎再強也不可怕，可怕的是到處都是小夫」。