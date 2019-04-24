克里姆林宮：習近平6月訪俄國是訪問　出席國際經濟論壇

▲習近平與普丁。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，將於周四起一連3日在北京舉行。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周二（23日）表示，中國國家主席習近平將於6月對俄羅斯進行國事訪問，並會出席聖彼得堡國際經濟論壇。俄羅斯總統普丁已準備在本周訪問北京，應邀出席「一帶一路」高峰論壇。

據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周二表示，中國國家主席習近平將於6月對俄羅斯進行國事訪問。烏沙科夫指出，訪問行程將分為兩個部分，「首先，習近平將在莫斯科進行國事訪問，之後他將以主賓身份出席聖彼得堡國際經濟論壇。」

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▲習近平與普丁曾一起秀廚藝煎薄餅。（圖／President of Russia推特）

普丁近年多次與習近平會晤，兩人在2018年6月的會晤中，除了談及中俄全面戰略協作夥伴關係外，也就各領域合作有所討論。同年9月11日至13日，習近平應邀出席在俄羅斯遠東城市海參崴舉行的第四屆東方經濟論壇，兩人就中俄深化合作方面也有多做著墨。

中俄雙方在論壇上不僅強調持續深化合作，習近平與普丁更親自下廚露一手，大秀「煎薄餅」。兩人先是圍上藍圍裙、倒上麵糊，然後將薄餅翻面，最後搭配魚子醬和伏特加吃下肚。不過，相較普丁的豪邁，習近平僅小喝一口伏特加。這次兩人將在6月再度會晤，會有什麼新的互動，讓外界相當期待。