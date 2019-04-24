98刀捅死女雇主…印尼女傭「想家想男友」　預謀1個月日記曝光！

▲印尼籍女傭達雅蒂因思鄉想男友，竟殘忍殺害女雇主。（圖／翻攝《中國報》）



國際中心／綜合報導

新加坡直落古樓（Telok Kurau）2年前發生一起駭人血案，印尼籍女傭98刀捅死女雇主，又砍傷死者丈夫企圖逃跑，被控殺人等罪名。新加坡法院23日開庭審理，揭露女傭只因想家又思念男友，竟預謀殺害雇主，甚至在日記裡詳列「殺人計畫」。

綜合《新明日報》、《聯合早報》等星媒報導，這起案件發生在2016年6月7日晚間8時許，現年26歲的印尼籍女傭達雅蒂（Daryati）當時在新加坡夫婦王添順（59歲）、蕭金珠（死者、59歲）家中幫傭，並與死者、死者丈夫，以及死者的2名兒子、媳婦、2名孫子和另1名女傭同住。

根據檢方在庭上的起訴內容，達雅蒂是在案發前2個月，也就是2016年4月間到死者家中幫傭；達雅蒂坦言，死者家人對待她非常和善。不過，達雅蒂抵達新加坡後不久就開始想家，也想念在香港工作的男友，但卻沒錢買機票回家，護照也被雇主鎖在保險箱裡。此外，達雅蒂也知道死者在房間抽屜內存有不少現金。

從案發前4周，達雅蒂就在日記中詳細寫下該如何殺害女雇主，以獲得保險箱和抽屜鑰匙、取回護照並搶走現金的亡命計畫。根據翻譯後的日記內容，她寫道，「我必須趕快採取行動，儘管攸關人命，但我要勇敢。我已經準備面對所有風險和後果，無論是什麼風險，我一定要準備好去面對。」

檢方控訴，被告日記內容令人不寒而慄，是針對女雇主的冷血殺人計畫自白。她甚至在日記中清楚寫道，「我的雇主家人就是目標。死！！！」

達雅蒂精心計畫整個案犯過程，不止在日記上詳細描繪房屋的地形圖，還是先在屋內多處預藏好尖刀、斧頭等凶器。案發當天，等到其他家人都上樓休息後，達雅蒂達帶著刀子走到死者房間，命令她交還護照。

死者蕭金珠嚇得放聲大叫，達雅蒂立刻將她拖進廁所，朝她身上猛捅98刀，其中有78刀位於頭頸部，造成死者失血過多死亡。死者丈夫王添順聞聲趕來，也被達雅蒂朝脖子砍了一刀。王添順混亂中推倒達雅蒂，卻在查看妻子傷勢時，又被達雅蒂趁機刺了一刀。王添順最後成功制服達雅蒂，隨後報警逮人。

檢方提到，達雅蒂案發前還慫恿另一名女傭幫忙把風，並指示女傭刻意與死者丈夫談話使他分心，2人再趁機偷錢逃跑。達雅蒂目前面臨殺人罪嫌，最重恐判死刑，但辯方則以她患有適應障礙症作為抗辯理由。本案下次開庭時間預計為8月13日。