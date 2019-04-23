深夜睡夢中…緬甸玉礦崩塌秒變「巨型泥潭」　54礦工全被活埋

▲緬甸北部玉石礦場崩塌後形成泥潭，54礦工慘遭活埋，大型機具則半沉入泥沼中。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

緬甸北部克欽邦（Kachin）一處玉石礦場22日晚間發生礦泥土石崩塌意外，數十名礦工在睡夢中慘遭泥沼活埋，至少有54人下落不明。克欽邦地區議員丁梭（Tin Soe）表示，遇難者的生存機率恐怕不高，而且也很難將他們的遺體尋回。

綜合外媒報導，事發礦場的大型尾礦池於22日深夜坍塌，共有分屬兩間礦業公司的54名礦工，以及40輛各型機具、車輛直接遭活埋，當局已經設法從泥沼中尋獲3具遺體。這起礦災發生在盛產玉石的克欽邦帕敢鎮（Hpakant）地區，由於礦場普遍管理不善，這類山體滑坡在當地不算罕見。

丁梭表示，崩塌後形成的泥潭深達100呎（約30公尺），而現場也缺乏能將廢泥抽出的機具。與普通土石崩塌不同，此次遇難者皆被埋在液體狀的廢泥底下，因此救援難度非常高。丁梭直言，「他們不可能存活」。

帕敢鎮地區消防局表示，23日凌晨就已經展開搜救行動，目前救援工作還在進行當中。緬甸政府證實現場有54名礦工失蹤，而涉事的兩間公司分別為Shwe Nagar Koe Kaung和Myanmar Thura。兩間公司都沒有對外發表任何聲明。