伊斯蘭國宣稱犯案！斯里蘭卡炸彈連爆　至少「321死、500傷」

▲斯里蘭卡爆炸案發生後，軍方人員進入內貢博（Negombo）一座天主堂調查。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

斯里蘭卡21日連環爆炸案，至今已造成321人死亡、超過500人受傷。伊斯蘭國（IS）23日對外宣稱犯下這起血案，但並未提出任何證據。斯里蘭卡政府則認為，此次攻擊事件是伊斯蘭激進組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath、NTJ）策劃，目的是報復紐西蘭基督城清真寺屠殺。

英國《衛報》報導，伊斯蘭國旗下阿瑪克新聞社（AMAQ）23日宣稱，策劃並犯下斯里蘭卡連環爆炸案，但沒有提出任何證據。伊斯蘭國近年也曾多次宣稱犯下其他恐怖攻擊案件，實際上卻與案情沒有關連。

斯里蘭卡國防部副部長維傑瓦丁尼（Ruwan Wijewardene）23日稍早前向國會表示，初步調查顯示一連串爆炸案的目的，是要報復先前在紐西蘭發生的清真寺攻擊案件。不過，斯里蘭卡官員並未說明此想法的理由。

維傑瓦丁尼表示，據信爆炸事由伊斯蘭「國家一神教團」（NTJ）和另一極端組織Jammiyathul Millathu Ibrahim策劃。路透社報導，美國情報部門透露，爆炸事件的作案方式與伊斯蘭國極端組織手法相似，但並未證實伊斯蘭國策劃這起事件。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）向國會表示，當局正在調查外國人士涉案的可能性。斯里蘭卡政府與軍方消息人士向路透社表示，在被拘留的可疑人士中，包含一名身份不明的敘利亞籍男子。