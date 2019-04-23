諾曼地登陸75周年紀念日　衛報：川普6月6日至英國進行國事訪問

▲2018年7月川普會見英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普（Donald Trump）將應首相梅伊（Theresa May）邀請至英國進行國事訪問。根據《衛報》消息指出，白金漢宮宣布，訪問時間將訂在6月6日，當天也是諾曼地登陸75周年紀念日。不過，在不到一年的時間內二度進行國事訪問，也引發各界抗議，許多工黨議員認為，川普許多充滿爭議的觀點與執政紀錄，不應該在英國受到歡迎。

國事訪問是國家元首間的正式訪問，包含相當多繁瑣的儀式以及超高規格的皇家禮儀，期間也將會拜見英國女王伊莉莎白二世。2018年7月川普到英國進行國事訪問時，數萬民眾走上街頭抗議，當時國會廣場上還飄著一個4公尺高的川普寶寶，估計當時維持秩序的警力共花費了1800萬英鎊（約台幣7億1874萬元）。

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▲川普訪英引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）



目前訪問細節也還未敲定，也不清楚川普是否被邀請獲允許在兩院發表演說。工黨議員拉米（David Lammy）以及克里斯（Stella Creasy）都在推特發文表示，川普充滿爭議的觀點與執政紀錄，不應該在英國受到歡迎。議長貝爾考（John Bercow）過去也曾表示，「我們反對種族主義和性別歧視、支持法律面前人人平等、支持司法獨立，這些都是下議院邀請演說貴賓時，非常重要的考慮因素。」

此行也將是英國女王在位67年間，第三位至英國進行國事訪問的美國總統，先前兩位到訪總統為老布希（George H. W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）。