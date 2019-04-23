參加「微整派對」嘴唇腫成香腸　她奔急診心痛：護理師笑我

▲瑞秋以自身經驗呼籲他人，接受任何注射前要先確認安全。（圖／翻攝自臉書／Rach Knappier）



國際中心／綜合報導

英國29歲女子瑞秋（Rachael Knappier）為了想要變得更美麗，去年到好友家參加「肉毒桿菌派對」（Botox party），有美容師提議要幫她豐唇，沒想到小睡片刻後，她的嘴唇竟然腫成香腸般的大小。她近日參加節目訴說這段經歷，還提到她被急診的護理師嘲笑，內心非常痛苦。

瑞秋近期在電視節目This Morning受訪，回憶痛苦的過程，她當時先到朋友家參加派對，由於喝了幾杯氣泡酒，她的心情變得非常放鬆，在場還有美容師提議幫她豐唇，她沒有拒絕。

事實上，瑞秋在前往派對前，就曾去找一位高評價的美容師，在上嘴唇注射少量的填充劑。她原本沒有打算在朋友家接受療程，不過喝醉後仍是被說服，好友不斷炒熱氣氛，保證她可以獲得便宜的美容護理服務。

瑞秋當時認為眼前的美容師具有護理背景，其實對方根本沒受過醫療相關的訓練，「我朋友一直誇讚美容師，所以我決定讓她繼續」。這位自稱是美容師的人員替瑞秋施打了肉毒桿菌，並給予一些填充物。

回想過程，瑞秋早就該覺得不對勁，她沒有簽署任何同意書，不過由於朋友都當場，讓她認為應該不必太嚴肅看待，此外，嘴唇也一直是她的弱點，她希望能夠變得更美麗。

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▲嘴唇變得異常腫脹。（圖／翻攝自臉書／Rach Knappier）



幾個小時後，瑞秋在凌晨2時照鏡子，發現嘴唇腫成原本的4倍大，緊緊貼著鼻子，她感到強大的壓力與燃燒感。她立刻前往醫院急診室，幾名護理師卻笑出聲，3名醫師則告訴她，填充物注射進她的動脈，「老實說，我以為我會死掉。」

所幸，瑞秋在其他診所接受幾天治療後，腫脹的嘴唇終於好轉。如今，她公開談論這段經歷，希望整型手術的規定可以更加嚴格，每個人都應該好好保護自己，「派對的氛圍，我自己的天真，加上缺乏訓練的美容師，我可能會失去嘴唇。」

▼如今能夠自信微笑。（圖／翻攝自臉書／Rach Knappier）

