川普推特語錄／靠近我的人從未被傳喚？民主黨員知道我是清白的

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對於「通俄門」一案耿耿於懷，不僅先前發文稱自己「沒有通俄、沒有妨礙司法！」現在也說，最接近他的人都沒有被檢察官傳喚，這是民主黨員做的好事，因為民主黨員知道這些人一定會證明他的清白。

►►川普推特語錄／斯里蘭卡發生恐攻爆炸 我們隨時可以提供幫助

►►川普推特語錄／美國政治史最大誣陷 結論是沒有通俄…爽啦！

►►川普推特語錄／瘋狂穆勒報告裡包含18個「川黑」的陳述 都是捏造狗屁

▼目前為止，最靠近我且比誰都了解總統大選的人，都沒有被傳喚到美國檢察官勞勃穆勒面前，是不是很令人吃驚？原因其實是，18名憤怒的民主黨員知道他們會說「沒有勾結」，並且只有好事！

請繼續往下閱讀...

▼跟義大利總理朱塞佩孔蒂通話，主要談論兩國的移民、稅收、貿易及經濟等問題，是個好電話！

▼今早與斯里蘭卡總理拉尼爾威克瑞米辛赫通話，告訴他美國站在他這邊，且支持他的國家打擊恐怖主義。另外，代我個人及美國人民為此哀悼！

▼你們怎麼能彈劾一個共和黨總統，只因民主黨犯罪？讓美國再次偉大吧！

▼我的朋友赫爾曼凱恩是一個非常棒的人，請求我不要提名他當聯邦儲備委員會的席位，我會尊重他的意願。赫爾曼凱恩真的是一個真正熱愛我們國家的好美國人！

▼只有高犯罪及行為不檢可以導致彈劾。我沒有犯罪（沒勾結、沒妨礙司法），所以你們不能彈劾。這都是民主黨犯的罪，而不是你的共和黨總統！桌子終於轉到了政治迫害！

▼沙烏地阿拉伯跟其他石油輸出國組織的國家會在我們全面制裁伊朗石油後，彌補石油流量差異。美國民主黨約翰凱瑞以及幫助他讓美國陷入糟糕的伊朗核子協議的人，給伊朗非常糟糕的建議，嚴重違反洛根法案？