「小秘書」金與正昨率先抵俄　金正恩2豪車今現蹤海參崴大街

▲ 金與正2月底陪同金正恩前往新加坡。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓官媒23日證實，領導人金正恩很快就會出訪俄羅斯，與俄國總統普丁會晤，但並未提及具體時間。南韓《朝鮮日報》則援引消息人士說法報導，金正恩胞妹、勞動黨中央委員會宣傳鼓動部第一副部長金與正22日上午便自平壤搭乘往海參崴的飛機，率先抵達俄羅斯，以確認峰會議程、儀典等。

據報導，金與正當天和掌管領導人儀典的勞動黨書記室長金昌善及掌管警護的護衛司令部副司令官金哲圭在海參崴會合，聽取他們的現場調查報告。金昌善一行人早在幾天前就抵達俄國，21日前往探路海參崴南部的俄羅斯島遠東聯邦大學一帶。外媒大多預測，普金會極有可能於25日在遠東聯邦大學舉行。

此外，《韓聯社》最新消息指出，俄羅斯當地時間23日上午11時左右，自平壤出發的JS-371高麗韓空客機及一架貨機抵達海參崴國際機場，應與此次峰會有關。隨後便有人目睹金正恩的防彈賓士車和豪車邁巴赫駛入遠東聯邦大學，附近道路也都插滿俄羅斯聯邦國旗及北韓國旗。

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▲ 睽違8年的俄國及北韓元首會談即將登場。（圖／達志影像／美聯社）

《朝鮮日報》指出，金正恩最快將在22日晚間啟程，最晚則會在23日搭乘專用列車，自平壤出發，24日抵達海參崴。雖平壤及海參崴僅相距700多公里，因北韓鐵路狀況不佳，仍需耗費10至15小時；此前俄媒《生意人報》則指出，路程可能長達20小時。

根據日本《共同社》，金正恩出訪海參崴期間可能參觀附近的俄羅斯海軍太平洋艦隊司令部，進行登艦、為烈士紀念碑獻花等儀式，還會前往馬林斯基劇院、濱海邊疆區水族館等當地著名的觀光景點。

觀測指出，金正恩將在峰會中向普丁說明2月「川金二會」破局的原因及後續情勢，並邀請普丁提供政治及經濟上的援助。前南韓國家情報院第一次長南柱弘指出，金正恩將透過此次會晤，建立北韓、俄國及中國間的三方聯盟，以對抗美國。