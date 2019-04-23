旅途變惡夢！他20歲征服聖母峰　與世界好手爬國家公園卻罹難

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記者林瑩真／綜合外電報導

3名世界知名的職業登山家日前攻頂加拿大班夫國家公園（Banff National Park）中的豪斯峰（Howse Peak），不幸遇上雪崩，3人全數罹難，其中一名更是20歲就曾征服過聖母峰登山好手。

綜合外媒報導，36歲美國籍的羅斯凱利（Jess Roskelley）、28歲奧地利籍的拉瑪（David Lama）及35歲奧爾（Hansjorg Auer）上週想攻頂海拔3295公尺的豪斯峰，沒想到17日傳出失蹤，官方當時推測恐怕凶多吉少，如今確定3人真的全數罹難。

加拿大公園局表示，3人攀爬的是豪斯峰東面偏僻又困難的M16路線，雖在1999年就開通，但沿路都是岩石及冰層，鮮少有人挑選這路線，3人都是好手，卻意外遇上雪崩喪命，「向他們的家人、朋友及愛人致上誠摯哀悼」。

其實3人的登山經驗相當豐富，還獲得美國知名運動品牌「北臉」（The North Face）贊助。羅斯凱利的父親是當年最傑出的登山專家，曾帶著20歲的羅斯凱利攻頂世界第一高峰聖母峰成功，讓他成為征服聖母峰最年輕的人；拉瑪本身就出生於登山嚮導元之家，從5歲就被知名登山老將挑中培養，15歲贏得國際登山聯盟世界杯，是史上最年輕的人；至於奧爾則是在2009年辭職後成為職業攀登家，以困難路線的獨攀、熟練的登山技術聞名世界。

對於這次的憾事，羅斯凱利的父親難過表示，他們3人選的路線確實困難，必須有適當條件才能攀爬成功，否則會變成惡夢，「他們這次就是走上許多變成惡夢的旅程之一」。