潛水工消失...鱷魚「口中叼人腿」驚悚現身　遺體救出竟完好！

▲工人消失後，隔日竟然發現一條叼著人腿的鱷魚。（圖／翻攝自YouTube／LiveLeakCompilations）

國際中心／綜合報導

印尼近來發生鱷魚咬著一條人腿的駭人事件，警方調查發現，死者是30歲工人烏蒂(Darlin Uti)，日前他潛入水中修補地下水管時，慘遭鱷魚咬住下體並拖入水中，救援人員趕到現場一直找不到人，直到隔天竟然看到鱷魚浮出水面，嘴裡還咬著人腿。

30歲工人烏蒂12日下午在印尼蘇拉威西島(Sulawesi)東南部附近，潛入馬拉格河(Malaoge)中修補一條地下水管，由於該水域有許多鱷魚出沒，他的妹妹當時雖然站在岸邊，立即抓著呼吸軟管想要把他拉上岸，最後仍被鱷魚狠咬並拖入水中消失，搜救人員直到隔天才找到其蹤跡。

從影片中可以看到，一條鱷魚在水裡悠哉游著，嘴裡居然還咬著一條人腿。救援小組最後從鱷魚口中救出烏蒂遺體，意外發現遺體竟然完好無缺沒有被分屍，小組成員表示，「死者腹部與下體處有一個很大的傷口，導致他失血過多死亡，但遺體在鱷魚的嘴巴裡狀態是完好的」，已將遺體交還給家屬進行後事處理。

搜救小組人員提醒，馬拉格水域是有許多鱷魚出沒的棲息地，當地人若是進入該水域要小心，而就在烏蒂被襲擊的2天前才發生過類似事件，35歲男子Subli在蘇門答臘東部Indragiri Hilir Regency的水道內洗手時，慘被鱷魚咬死。