448頁報告曝光「員工不聽總統的話」　川普：沒人違背我命令！

▲川普一直認為通俄門調查是「政治獵巫」。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對「通俄門」448頁的調查報告公開後，外界發現總統川普（Donald Trump）的員工經常忽略他的要求。然而，川普22日在白宮出席復活節活動時表示，沒有人違背他的命令，明顯與穆勒報告所陳述的不同。

CNN報導，這份報告寫道，「總統試圖影響調查的努力大部分都沒有成功，主要是因為他身邊的人拒絕執行命令，或是同意他的要求。」不過，川普22日被問到是否會擔心員工無視他的要求時，他則回答「沒人違反我的命令」，他也重申自己根本不擔心被彈劾；部分民主黨人在看到穆勒的報告後一直有所意圖。

穆勒的報告18日公布後呈現出許多軼事，多名員工一直忽視或拒絕川普的指令，這是為了避免總統衝動行事，也保護自己未來不會受到影響，這些人包括川普的前白宮律師、前員工秘書以及多名官方與非官方的顧問。

《紐約每日新聞》指出，根據穆勒的說法，白宮前法律顧問麥甘（Don McGahn）是其中一位拒絕川普的人，他告訴同事，總統經常要求他做瘋狂的事，像是解僱穆勒，他沒有聽從，反而說他寧願辭職。麥甘去年10月離開白宮。

穆勒的報告旨在調查俄羅斯是否有干預2016年美國總統大選，試圖讓川普得利，最後並未找到川普競選團隊與俄羅斯勾結的證據。不過，這份報告對川普來說也沒有太多益處，川普的書面答覆並不充足，他多次表示自己記不住相關問題。

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