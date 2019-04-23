19歲少女零下22℃徒步遭凍6小時變「雪人」　送醫「凍屍復活」喊：要喝水

▲19歲美國少女珍在零下22度中徒步行走遭冰凍6小時，送醫後竟奇蹟解凍「復活」。



國際中心／綜合報導

19歲少女珍（Jean Hilliard）在1980年12月某日因車子拋錨陷入路邊溝渠，不得不冒著零下22度嚴寒，徒步走到附近3.2公里左右的朋友家中，但快抵達時卻承受不了寒冷而倒在路上，直到6小時後才被人發現，緊急送醫急救。由於缺乏生命徵象，醫生們都認為她早已死亡，沒想到在電熱毯的加溫下，珍竟恢復意識，並在49天後毫無後遺症地康復出院。

綜合外媒報導，事發地位於美國明尼蘇達州（Minnesota ）附近的倫拜市（Lengby），包含珍在內，僅有87位住民，鎮外則有森林、湖泊、農場等。當年12月20日，珍與朋友聚會後，準備開著父親的舊車回家，中途卻因為車輛拋錨，不慎把車卡在路邊溝渠中。

珍雖然毫髮無傷，但車也無法再行駛，便將車留在原處，打算徒步走往3.2公里外的朋友家借宿。冒著零下22度的氣溫走著，終於在凌晨1點多左右，珍快走到朋友家時，卻因再也抵禦不了寒意，直接昏倒在另位朋友尼爾森（Wally Nelson）門前。

▲被發現時的珍，渾身覆滿冰雪。（圖／翻攝自YouTube／Graveyard Shift）



直到早晨7點多，尼爾森才發現了早已失溫、被凍成雪人般的珍，「她躺在離我家門不到5米的地方，臉色死白、渾身僵硬，就像是死了一樣」，原本以為瓊已死亡的尼爾森忽然聽到一聲「微弱嘆息」，便立刻驅車將珍緊急送醫。

被送往醫院後，珍由於缺乏生命徵象、瞳孔放大，且渾身冰冷僵硬，連溫度計都無法測得過低體溫，值班醫師喬治與埃德加當時也同樣判定她早已死去，「凍到連針都戳不進她的皮膚裡，就像是一塊冷凍庫裡的肉。」

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▲珍的身軀僵硬到連針都無法刺入。（圖／翻攝自YouTube／Graveyard Shift）



即使眾人都不抱樂觀，但仍使用電熱毯試圖讓珍的身軀溫暖起來。沒想到幾小時後，珍的「屍體」解凍後竟抽搐起來，並發出微弱的呻吟醒來，還喊著要喝水。珍則表示，完全沒印象自己發生了什麼，只記得遠遠看到朋友房子，隨後眼前一黑便失去意識了。

令人不可置信的是，即使醫生認為被冰凍太久可能需要截肢，或有其他後遺症，但珍只花了49天成功康復，並且毫無任何其他症狀，她的神奇經歷也被許多醫學專家矚目，並推斷當時珍很可能是被瞬間冰凍，直接進入一種類似冬眠的「低代謝」狀態，血意流動減緩，氧氣需求量降低，才得以保住一命。

活下來的珍後來移居明尼蘇達州劍橋，並在沃爾瑪超市工作，並仍對39年前的事感到神秘與疑惑，「就像睡了一覺，而後在醫院裡醒來，僅此而已」。