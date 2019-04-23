菲律賓6.3強震路人狂奔逃　回頭驚見...大廈頂樓泳池狂瀉秒變「巨瀑」

實習記者陳妙津／綜合報導

菲律賓呂宋島22日下午5點11分發生規模6.3地震，周遭各地震感強烈，甚至影響到首都馬尼拉，某棟大廈上方的頂樓露天泳池因此傾瀉而下，池水直撲而下彷彿巨浪，整棟摩天大廈宛如變身「巨瀑斷崖」。畫面被PO網上傳，驚悚影片不到1天便吸引3.7萬人按讚，2.4萬則留言，直呼「大自然的威力超恐怖」！

據印尼《SMNI News》報導，該棟摩天大廈位於Binondo區，名為Anchor Skysuites，2015年時才正式啟用，是該地區最高的建築之一，上方配備著供住客使用的頂樓露天泳池，可說能一邊游泳，一邊觀覽馬尼拉的景致。

▲首都馬尼拉一棟大廈頂樓的游泳池，因地震瞬間溢出變成「巨瀑斷崖」。（圖／翻攝自FB／Micheal Rivo）



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▲由下往上看更加怵目驚心。（圖／翻攝自FB／Micheal Rivo）



地震發生時，馬尼拉民眾紛紛在街上驚慌逃竄，而麥克（Micheal Rivo）則在Anchor Skysuites附近，恰好拿著手機拍攝下了超驚悚一幕。只見伴隨著強烈震感，大廈泳池的池水因搖晃濺出，在空中形成一道水霧，並隨著搖晃餘波越噴越多，伴隨著地面人群的驚呼聲，摩天大廈瞬間變成「巨瀑斷崖」。

事後麥克將影片傳到臉書分享，不到一天便吸引3.7萬人按讚，還有13萬人轉發分享。網友們紛紛留言表示，「超恐怖」、「我花了3秒才意識到這是地震」、「地震後來也毀了這條路」、「還好建築物沒事」、「這就是為什麼無邊泳池很危險」。

該起地震也造成至少11人死亡，30人下落不明，呂宋島的克拉克國際機場（Clark International Airport）亦因地震中受損，目前暫時停止營運。