巨乳正妹遭「新型癡漢」猛撞吃豆腐　發文警惕驚：I罩杯友人也受害

▲日本美女拉麵評論家シャイニングデブ先生遭到癡漢襲擊。（圖／翻攝自twitter／シャイニングデブ@Tokyo，同下）

記者林瑩真／編譯

日本一名拉麵評論家シャイニングデブ先生因為長相甜美，加上是「拉麵二郎」愛好者，吸引不少男性粉絲擁戴。不料她日前在推特發文，表示自己在路上遭到癡漢襲擊，事後得知，她一個I罩杯的朋友也受害，看來對方有所偏好並預謀犯案。

シャイニングデブ先生（Shining胖子老師）表示，日前她去吃神奈川縣川崎市元住吉站的一家拉麵店「豚星」用餐，打算寫一篇拉麵評論文，沒想到在回家路上的十字路口遇到癡漢，對方直直向她衝來，狠狠撞了她一下後就飛快逃逸。

シャイニングデブ先生形容當下情況，「從元住吉站安靜的走了約10分鐘後，突然被全速撞了一下，現在肩膀都還在痛」、「應該說，被初次見到的歐吉桑撞到真的心情超差」沒想到シャイニングデブ先生將此事PO上推特後，一名同住於元住吉站且擁有I罩杯好身材的友人也說自己曾碰過這個人，讓シャイニングデブ先生懷疑「我是F罩杯，看來犯人確實喜歡巨乳呢」。

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▲シャイニングデブ先生PO聞後才發現朋友也有一樣的經驗。

シャイニングデブ先生提醒，該男子穿著深色西裝，目測身高約160至165公分，若有女孩子獨自走到附近絕對要小心，看見可疑人士務必報警。她也感嘆，從沒想過癡漢型態越來越多元，自己也成了新型癡漢的受害者之一。

由於シャイニングデブ先生擁有不輸模特兒的美貌及身材，且熱愛拉麵，吸引大批男性粉絲。對於她遭到癡漢襲擊，粉絲們相當不滿，要求警方盡速將癡漢逮捕歸案，同時安慰シャイニングデブ先生，盼望她心理不要因此受傷。