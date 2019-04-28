佛教的溫柔與暴力！敵視異教徒　斯里蘭卡「小乘佛教」的爭權之路

▲信奉上座部佛教（小乘佛教）的僧伽羅人約佔斯里蘭卡人口數70%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡的主要民族為信奉上座部佛教（小乘佛教）的僧伽羅人（Sinhala Jathiya），他們的信仰偏向民族主義，重視傳教與佛教復興，近年來更衍生出極端的組織與派別，如強硬派佛教組織「佛教力量」（Bodu Bala Sena，BBS）。自從2009年內戰結束之後，佛教民族主義團體持續煽動反穆斯林言論，與各界印象中非暴力的佛教大相逕庭。「佛教力量」成員接受BBC採訪時表示，「斯里蘭卡屬於僧伽羅人，白人帶來了所有問題。」

據統計，斯里蘭卡的主要宗教為上座部佛教，大約佔總人口數的70%，其次為印度教和伊斯蘭教，分別占了12.6%和9.7%，天主教或基督教人口對較少，只占大約7%，大部分都住在斯里蘭卡北部和西部沿海。「佛教力量」成員西羅（Galagoda Aththe Gnanasara Thero）也用種族來區分他的信仰，「這個國家屬於僧伽羅人，是僧伽羅人建立了自己的文明、文化和居住地，而白人製造了所有的問題。」他憤怒地說，都是英國殖民將這一切摧毀，所有斯里蘭卡的問題都是局外人，也就是穆斯林跟其他異教徒造成的。

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▲上座部佛教多流傳於東南亞各國。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



佛教可分為兩大派別，分別是流傳在東南亞斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、泰國、寮國的上座部佛教（小乘佛教），以及中國、韓國、日本等東北亞地區的大乘佛教。上座部佛教保有較濃厚的傳統佛教色彩，強調「自我」的修練，嚴行佛教律法，相較之下大乘佛教則多半能與當地文化相結合，強調「渡人、渡世」的精神。

復旦大學宗教學系副教授劉宇光在《佛教宗教暴力：問題意識、案例與研究回顧》一文中提到，佛教似乎純屬於非暴力的和平宗教，罕與暴力相連，更遑論與戰爭掛勾。不過斯里蘭卡、緬甸的佛教教派在佔了國內超過7成信仰人數後，仍不斷視其他宗教為敵，目的就是要讓佛教教義能夠上達憲法層級。尤其是斯里蘭卡，獨立60年以來，多次有僧侶呼籲，希望將上座部佛教納為國教，甚至還將勢力深入政治，將平權轉為霸權。

▲斯里蘭卡的伊斯蘭教徒。（圖／達志影像／美聯社）



自2012年開始，「佛教力量」採取了直接的行動，將穆斯林、天主教、基督教視為頭號攻擊目標，因為他們指責這些異教徒欺騙人們遠離佛教。2014年6月佛教及回教徒兩派人馬在阿魯枷瑪（Aluthgama）的清貞寺前發生衝突，造成至少3名回教徒被槍殺、78人受傷，至此部分人士發起反穆斯林運動，且有部分團體指責穆斯林信徒強迫民眾皈依伊斯蘭教與破壞佛教考古遺址。2018年斯里蘭卡中部城市康提（Kandy）的暴動事件，同樣源起於一群穆斯林宣稱殺死一名僧伽羅人，當局發布國家緊急狀態，並封鎖所有社群媒體，部分人士認為，「佛教力量」應該要為此負責。

當時沒有直接證據指出，斯里蘭卡穆斯林中存在暴力極端主義，反倒成為當地宗教的攻擊目標。如今伊斯蘭國（IS）宣稱在斯里蘭卡犯下恐怖攻擊事件，讓原本就占少數的穆斯林與天主教徒衝突也浮上檯面，佛教看似與攻擊事件無關，但也迫使斯里蘭卡政府認真面對境內一再發生的宗教衝突。