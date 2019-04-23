北愛女記者遭射殺！新愛爾蘭共和軍承認犯案　親友蓋「血手印」控殺戮

▲ 人們在案發地點放上花束，為麥基哀悼。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

在調查報導界頗受看好的29歲女記者麥基（Lyra McKee）18日晚間在北愛爾蘭第二大城德里（Londonderry）的一場暴動中遭流彈波及，不幸身亡。民族主義武裝份子、反對派共和團體新愛爾蘭共和軍（Real Irish Republican Army，簡稱Real IRA或New IRA）23日宣稱犯案，同時向麥基的親屬致歉。

根據新愛爾蘭共和軍向《愛爾蘭新聞報》（Irish News）發出的聲明，該組織使用公認的暗語，承認其成員殺害麥基，並向她的家人道歉，但也辯稱這是「對敵軍防禦行動的一部分」。

該份聲明指出，「全副武裝的英國皇家軍隊在周四晚間入侵克雷根地區（Creggan），引發騷亂，愛爾蘭共和軍派出志願者參與戰鬥。我們已經指示志願兵，未來與敵人交戰時應格外小心，並採取相關措施以確保這一點。在攻擊敵人的過程中，萊拉．麥基站在警車旁，不幸遇難。愛爾蘭共和軍向萊拉．麥基的伴侶、家人及朋友表示誠摯的歉意。」

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▲ 麥基是媒體業明日之星。（圖／路透社）

麥基2014年憑藉部落格上一篇感人的文章《致14歲的自己的信》而聲名大噪，文中講述她身為一名同性戀者，在貝爾法斯特生活中面臨的種種艱辛，還曾在2016年入選《富比士》30歲以下傑出青年。

她不久前才和出版商Faber and Faber簽下合約，應邀撰寫一本關於北愛失蹤兒童及青少年的書，還敦促她的書迷穿上哈利波特或漫威主題的服裝，堪稱媒體界明日之星，如今不幸罹難，令全球同業為之痛心。

據《衛報》報導，北愛爾蘭共和黨索拉德（Saoradh）體現新愛爾蘭共和軍思想，麥基的友人22日因此在索拉德德里總部外舉行抗議活動。他們在辦公室外牆和共和黨標誌上印上紅色手印，象徵該黨在殺戮中雙手沾滿鮮血。抗議活動期間，索拉德支持者站在建築物周圍，但並未上前干預，僅在記者及攝影機的關注之下抱起雙臂，保持沉默以示反抗。

參與抗議的奎因（Sinead Quinn）批評，索拉德意圖將麥基的死歸咎於意外槍擊，「麥基是一名調查記者，她應該得到更多。我很高興今天看到這麽多人站在這裡，看著那些男人站在那裡看著我們這群女人。他們並不能代表這個城鎮的共和黨人，沒有任何人可以主張對人群開槍。」

▲ 警方調查18日晚間發生的暴動。（圖／路透社）

警方僅向現場參加者說明幾點建議事項後，便允許示威活動繼續進行。北愛爾蘭警方（PSNI）警監薩頓（Alan Sutton）指出，並未收到任何與抗議有關的投訴。

此前，愛爾蘭當地政界人士及神職人員將周末一場復活節紀念活動變成譴責反對派共和團體的活動。總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）譴責，索拉達對麥基的死亡發表的回應是「可恥的」。

PSNI曾於20日在推特上宣布，已經逮捕2名涉嫌開槍殺害麥基的青年，年齡分別為18歲及19歲，被帶往首都貝爾法斯特（Belfast）中部一處警局重案組，但隨後宣告無罪釋放。警方呼籲克雷根社區居民提供協助，同時盡力保護目擊者。

▲ 麥基站在警車旁，遭流彈打中。（圖／翻攝自YouTube／Awesome Gary）

案發當時，警方進入克雷根搜索槍枝及爆裂物，以杜絕任何可能在復活節發生的恐怖攻擊，因為復活節周是共和派紀念1916年的武裝暴動「復活節起義」的日子。年輕的新愛爾蘭共和軍志願兵因此在現場投擲數十枚汽油彈和其他引爆裝置，導致汽車起火。

現場監視器和民眾手機鏡頭都捕捉到，一名蒙面槍手朝麥基等人站著的警車方向開槍；麥基死於當地時間18日晚間9時左右。PSNI發言人指出，為保護證人，正在商討讓目擊者在隔板後或透過影像作證的可能性。

副警長墨菲（Jason Murphy）透露，「我們得到社會大眾的積極支持，但需要將這種支持轉化為確切證據，才能將殺害麥基的兇手繩之以法。我們將持續積極謹慎的與當地社區合作，達成此一目標。」

另一方面，麥基的葬禮24日將在貝爾法斯特的聖安妮大教堂（St Anne’s Cathedral）舉行。她的伴侶坎寧（Sara Canning）表示，葬禮是為麥基的生命舉辦的一場慶典。