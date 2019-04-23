世界最危險樹木！　專家警告：千萬別在毒番石榴樹下避雨

▲毒番石榴樹通常生長於沙灘，是非常優良的防沙林。（圖／翻攝自Youtube／DAILY-TUBE）

國際中心／綜合報導

童話故事中，白雪公主吃下了巫婆給的「毒蘋果」後，便昏睡了過去，沒想到現實生活中竟也有一樣恐怖的毒果實。原產於熱帶南北美洲和北部南美洲的「毒番石榴樹」就堪稱世界上最危險的樹木，不管是其果實還是葉子的汁液，只要一碰到、誤食，都能毒到令人發毛。

據Science alert報導，毒番石榴樹（Hippomane mancinella）的葉子產生的乳白色汁液含有劇毒，會讓皮膚出現像得了痲瘋般的症狀，因此該樹又名「馬瘋大戟木」。當雨中站在樹下時，不管是人或是動物，都會因為碰到其具有腐蝕性的液體導致皮膚起水泡、嚴重灼傷。然而，毒番石榴樹的果實也是可能致命的，若誤食，會導致嚴重的急性腸胃炎、休克，以及由水腫導致氣道受損的可能性。

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▲吃下毒果實後，會先感受到甜味，接著出現辛辣感。（圖／翻攝自flickr／Jason Hollinger）



毒番石榴樹可生長至6至15公尺高，樹皮呈灰色、葉片則是亮綠色，而它的果實就如同核桃大小，外型就像青蘋果一樣，通常為綠色及黃綠色。據報導，這種果實在食用時，會先產生「短暫歡愉的甜蜜感」，隨後便會出現相當「奇特的辛辣感」，接著喉嚨便會感覺到撕裂、緊繃感，直到患者的喉嚨腫塊巨大到感覺幾乎無法吞下任何食物。

▲▼毒番石榴樹附近各處掛著告示牌。（圖／翻攝自flickr／Jason Hollinger）



毒番石榴可不是只有果實有毒，事實上這種植物整株都有毒，碰到任何一部分像葉子、樹枝等都可能致命，就算你沒有碰到，它散發在空氣中的汁液，或是下雨時站在樹下，它的汁液都會造成人體灼傷。

由於這些「恐怖」的特性，在毒番石榴樹的附近都會附上塗著紅色油漆的告示牌，警告民眾一定要更加小心。但也因為具有劇毒，毒番石榴樹成為了一些雀鳥躲避掠食者的「避風港」，索哥羅鳩就非常喜歡在毒番石榴樹下來躲避天敵家貓。

毒番石榴樹目前被金氏世界紀錄列為「世界上最危險的樹」，儘管它有固有的危險，但其紋理細密的黃褐色木材卻常被用來做成家具，但首先必須將其切割並在陽光下曬乾以揮發掉所有汁液。據報導，毒番石榴樹的樹皮還能生產出口香糖，也可以治療水腫，而乾果則用來作為「利尿劑」。

