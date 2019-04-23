腸道內「養寄生蟲」幫減肥　日研究：一個月「體重打八折」

▲研究拿老鼠做實驗，發現一個月可以減掉體重的20%。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本群馬大學與國立感染症研究所組成研究團隊，發現將特定的寄生蟲放入的腸道內，竟可以促進脂肪燃燒。以老鼠來實驗，老鼠不僅變成易瘦體質，更在一個月內減掉體重的20%，減肥效果相當驚人。

據《朝日新聞》報導，研究團隊發現，只會感染老鼠的線蟲Heligmosomoides polygyrus會改變體質，將老鼠變為易瘦體質。因此，研究團隊實驗，將老鼠養胖並感染線蟲，與未感染的老鼠相比，明明進食量一樣，但感染線蟲的老鼠卻在一個月內減掉體重的20%，血液中的「中性脂肪」也降到一半以下。

研究團隊認為，應該是寄生蟲在腸道內作用，將可以促進燃燒脂肪的神經傳導物質「去甲基腎上腺素」增加了約1.5倍，而「去甲基腎上腺素」也分泌出更多腸內細菌，因此讓感染的老鼠瘦身成功。

研究團隊表示，目前還在確認寄生蟲及分泌物對人體的安全性，只要確認安全性沒有問題，就有望將分泌的物質入藥，開發成有減肥效果的藥物。

此研究也是世界上第一次有科學證實「某寄生蟲能讓體重減少或增加」，更被刊登於8日發售的美國科學雜誌《Infection and Immunity》。

事實上，過去就有流傳養寄生蟲可幫助減肥的說法。被譽為20世紀最厲害女高音的美國籍希臘歌唱家瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas，本名為Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos），就曾傳言在體內養條蟲，幫助她在一年內從106公斤減到55公斤。