2個月女嬰搭機瘋狂大哭　4醫聯手急救2小時半「呼吸困難」猝死

▲亞航日前發生2個月女嬰猝死意外。（圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

亞洲航空(Air Asia)一架從馬來西亞飛往澳洲的航班，22日發生2個月大女嬰猝死意外，一名女乘客表示，有護士背景的她曾試著協助父母照顧女嬰，但女嬰不停嚎啕大哭，似乎有呼吸困難的問題，接受長達2小時半的心肺復甦急救後仍不治。

搭乘同一航班的女乘客納迪亞(Nadia Parenzee)表示，當時她看到一名女嬰不斷哭泣，便主動對家長提出幫忙，「他們看起來十分心疼，寶寶哭得很厲害，後來空姐幫忙沖泡奶粉餵奶，我心想『好吧，寶寶可能只是餓了』。」大約10分鐘後，半夢半醒的她突然感覺有人拍她肩膀，醒來發現機組人員將寶寶遞給她，「我一看，寶寶整個人呈現灰色，正在努力呼吸」，立即對寶寶施以急救並請機組人員幫忙尋找醫生。

航班雖然原定前往吉隆坡，但機組人員判斷，目前距離出發地珀斯只有2小時半的行程，為了讓女嬰能更快獲得醫療幫助，最後決定折返並緊急降落在珀斯，4名醫生則在飛行過程中持續進行急救，可惜女嬰最後仍然不治。納迪亞則透露，這對父母來自來沙烏地阿拉伯，想要尋求更好的生活才會全家搬到澳洲定居，出發前一周曾帶女嬰去看醫生治療感冒。

航空公司證實，一名女嬰在從吉隆坡飛往珀斯的D7236航班上，發生緊急醫療情況後死亡，但直到調查報告出爐前，他們拒絕發表與事件有關的進一步細節，「我們無法評論嬰兒的醫療狀況，但我們認為事件原因可能與嬰兒家屬有關。」澳洲警方則表示，目前沒有任何跡象顯示，女嬰死亡有任何可疑情況，詳細案情仍待進一步調查。