16歲少女月經不來…竟是子宮藏15kg巨瘤！醫開刀「捧出」秒嚇歪

▲16歲少女子宮內切除「15kg巨瘤」。（圖／翻攝自trendprimo）



國際中心／綜合報導

印度一名16歲少女日前因腹部劇烈疼痛、月經也遲遲沒來，被父母帶到醫院檢查，沒想到經精密檢查後，醫生赫然發現她的子宮內長了一顆重達「15公斤」的巨型腫瘤，嚇壞所有醫療人員。所幸這顆巨瘤屬於良性，在手術切除後並沒有大礙，目前狀況穩定，已在恢復當中。

據《太陽報》報導，這起事件發生在印度西部旁遮普州，少女的父親向醫師表示，女兒這陣子肚子常常劇烈疼痛，而且月經也很久沒來。醫師為她進行一連串檢查後，發現少女子宮裡竟長了一顆巨型肌瘤，於是在17日緊急安排切除手術，而這顆腫瘤取出後模樣驚人，外型相當巨大，且重達「15公斤」，醫生必須要用雙手才能將其「捧起」，讓在場的醫療人員都不可置信。

所幸這場手術過程相當成功，目前少女的恢復狀況也良好，預計住院休養幾天後便能康復。

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▲▼腫瘤巨大到必須用雙手捧，才能其拿起。（圖／翻攝自trendprimo）



子宮肌瘤是在骨盆腔中最常見的腫瘤，也是在婦產科的領域中最常見的「良性腫瘤」。在生育年齡的婦女中，其發生率約為百分之二十，而年紀愈大的婦女，比例會愈高，而在更年期前後，其發生率約佔百分之四十到五十。但幸好，這些長在子宮上的肌瘤大多屬於「良性」，惡性的比例不到百分之一。