國會要求提供財務資料　川普集團提告「濫權」：傳票當政治工具

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間22日向華府聯邦區域法院控告，民主黨籍眾議院監管及政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）主席發出傳票，獲取他個人及其家族企業「川普集團」（Trump Organization）財務資料，涉嫌濫權。

川普集團律師團訴狀指出，「民主黨人將傳票當成他們的『首要武器』，對川普發動全面性政治鬥爭」，成為川普與國會民主黨人間的第一波法律戰攻勢。

《路透社》報導，該委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）的傳票要求川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」（Mazars USA）提供8年來的內部文件。這家事務所長期為川普編製財務報表，可能涉嫌以不正當的目的誇大或縮減財報內容。

在川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）2月向國會作證，宣稱川普虛報資產以後，卡明斯便向川普的會計師發出傳票。川普集團訴狀指控，「卡明斯主席的傳票是無效且無法執行的，因其沒有合法的立法目的，目標只是為曝光而曝光，希望從原告的私人財務狀況中找到籌碼，民主黨人便能拿來當成現在及2020年選舉中反對總統的政治工具。」

卡明斯22日則聲明指出，沒有任何有效的法律依據可以阻止傳票通過，同時指責白宮拒絕向委員會提交文件或證人，「前所未有的拖延。」他指出，川普方的起訴書「比起理性的案件摘要，讀起來更像是政治議題，包含大量不準確的消息。」

這是川普法律團隊首次試圖平息由民主黨主導的國會委員會對川普及其財務狀況的調查。他的律師明確表示，「民主黨人正利用他們對國會委員會的控制權，以調查川普總統個人財務、企業，甚至家庭等各個方面。他們沒有選擇與總統合作、通過實質上對美國人有利的法案，而是滿腦子想著足以在政治上危害總統的方法。」

擅長政治調查官司的華盛頓律師加伯（Ross Garber）指出，這起訴訟可能被駁回，因為美國憲法中的《言論及辯論條款》為國會議員以議員身分採取的行動提供廣泛法律保護。但他也表示，川普律師的說法有一定道理，即這張傳票是為揭露具有政治破壞性的資訊，而非出於合法的立法目的。